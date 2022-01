En la jornada del martes un hecho de abuso estremeció a todo el país en las noticias. Una nena de 13 años de Merlo fue violada por su primo, que previamente la había engañado para llevarla a su casa. La menor ya está siendo atendida por un grupo de profesionales para en futuro declarar sobre lo sucedido.

Durante la emisión de "Cortá por Lozano", debatieron al respecto sobre este terrible acontecimiento. "Me imagino que ha habido pericias médicas de la chiquita y toda la contención pertinente", preguntó Veronica Lozano al inicio.

"Este hombre está detenido acusado de cargos gravísimos por la fiscal Marisa Monti. Está acusado de abuso sexual agravado por ser cometido con acceso carnal. Seguramente después va a influir el tema de la minoridad de la víctima, eso es un agravante. El negó todo", confirmó Augusto Telias

Luego el panelista agregó mas información: "La revisación médica que se le hizo a la menor constató las lesiones compatibles con el abuso reciente. La pena puede llegar a 15 años de presión".

En ese momento, desde el móvil, una vecina del barrio que fue testigo de cuando los familiares llegaron a la propiedad para rescatar a la pequeña, comentó algo que despertó la furia de todos en el piso. "Por que no lo citan al chico de al lado que me dijo: 'Obligada no era por que a ella le gustó, yo sentí el gemido de ella'", comentó la vecina.

Verónica Lozano no admitió que justificarán la violación de una menor en su programa.

Inmediatamente, la conductora demostró su repudio ante aquellos dichos: "Tiene 13 años Elodia, es una menor. No le voy a permitir que usted diga eso bajo ningún concepto".

"Eso es lo que me dijo el chico", respondió la mujer, a lo que Lozano replicó visimblemente enojada: "Bueno, dice pelotudec...".

Como cierre a este tenso cruce, Telias índico: "Desde el punto de vista legal, el tema del consentimiento no da lugar, es una violación igual".

Verónica Lozano ante los dichos de una testigo que justificó la violación de una menor de edad