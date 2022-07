Las batallas en " La Voz Argentina" han comenzado y los participantes del certamen de canto están sintiendo la presión ante los nuevos desafíos que se presentan.

Sofía Brown, del equipo de Lali Espósito, se quebró en llanto durante el coacheo con la cantante de "N5" y Álex Ubago previo a su batalla contra Ángela Navarro.

A las participantes del Team Lali les tocó interpretar "Girl on Fire", pero Sofía se sintió muy mal y lloró por su desempeño. "Perdón, estoy arruinando este momento", dijo la joven, muy angustiada.

" La Voz Argentina": Sofía Brown rompió en llanto.

Lali, rápida de reflejos, la consoló diciéndole que tenía una muy buena voz, y que no estaba arruinando nada. "Lali y Álex son unos genios. No podía entrar en las armonías, me costaron bastante y fue todo un momento", indicó Sofía.

"Es una divina Lali. Me re abrazó y me contuvo. Pero me re costó. Creo que me costó salir de acá, de la cabeza, y simplemente estar y aprovechar todo, eso me está resultando un desafío", expresó.