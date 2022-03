En los últimos días, se hizo viral un corte de video del programa "Bienvenidos a bordo", conducido por Laurita Fernández, donde se realiza el segmento de "Los parecidos". En él, una participante se presenta como similar a Gisela Bernal, pero una de las azafatas le dice que se parecía a Oggi Junco (N. de la R: el nombre con el que se hizo conocida Oriana Junco, quien adoptó una nueva identidad).

Desde Twitter, Sabrina expresó: "La gente en serio piensa que me creo a parecida a Gisela Bernal pero en realidad me lo dijeron ahí, ni siquiera sabía quién era, y cuando Fran dijo "Oggi Junco", la producción se lo pidió, ella es un amor, todo es puro show para entretener, no se tomen todo literal. ¿Podrán?".

Además, dijo que "ya había ido antes" al programa y contó que son muchas horas de grabación, pero que no le darían nada de comer a los participantes. "A veces ningún alfajor, ni mucho menos gaseosa. Solo agua. Por eso hay que llevar comida en un Tupper", escribió.

Por último, agregó que quiso ir al ciclo conducido por Laurita Fernández para ganar visibilidad. "Me gusta que me vean, hago contenido en las redes sociales, estudio periodismo deportivo y participar en la tele me ayuda muchísimo, aparte que me banco las críticas".

De todas formas, reconoció: "Lo que dijo Fran atrasa, pero bueno no puedo hacer nada, es un programa de 'humor' también".

Los tuits de la participante contra la producción de "Los parecidos"

