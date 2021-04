"Nosotros a la Mañana" llegó a su final luego de siete años al aire y los conductores y el staff de panelistas se despidieron con alegría. Sandra Borghi y el Pollo Álvarez se emocionaron y agradecieron a los televidentes y colegas.

El viernes por la mañana fue el último programa del ciclo, que deja de salir al aire y cede su espacio a "Los ángeles de la mañana", que desde el lunes comenzará a las 9.30. El cambio se debe a que Mariana Fabbiani se suma a la grilla del canal a partir de las 11.30 con el magazine "Lo de Mariana", donde estará acompañada por el cocinero Christophe Krywonis.

Tras repasar los siete años de aire con varios videos, los conductores aprovecharon para despedirse. Borghi, quien estuvo desde el comienzo del ciclo, expresó casi entre lágrimas: "No es común que los gerentes te llamen y te digan cosas re lindas cuando se está terminando un programa. No es común que te digan 'gracias por lo que hiciste'. Así que gracias Pablo Codevila, gracias Adrián Suar y gracias Coco Fernández por confiar en mí y por poder llegar hasta el final".

"Sin los cámaras, sin los directores, sin los sonidistas, nosotros no somos nada. Por este programa, a mí me pasó la vida. Por acá me pasó Juana (su hija). El nacimiento de Juana. Me pasaran actos del colegio, reuniones de padres, pero el profesionalismo nos acompañó siempre con un equipazo. Estoy orgullosa de llegar hasta el final. Estoy muy contenta y muy agradecida", prosiguió.

Álvarez, que se sumó al equipo años más tarde, siguió en el mismo tono, y exclamó: "Yo uso la palabra 'gracias' porque me acompaña en la vida. No hay nada más lindo que decir 'gracias' y no hay nada más feo que naturalizar el cariño, que naturalizar el éxito, que naturalizar la compañía y la amistad, porque cuando no lo tenés, te querés matar".

"Lo mismo pasa con los que están del otro lado, no existen los programas de tele sin gente del otro lado, no anda, no funcionan, por eso le agradezco a la gente que está del otro lado", habló sobre los televidentes.

Y finalizó mencionando al panel que llegó al final: "Le mando un beso grande a todo el elenco: Andrea Campbell, Nicole Neumann, Ariel Wolman, Agustina Kämpfer, que se sumaron en mi partida, en los últimos dos años. Gracias Tomás Dente. Gracias Kari Iavícoli, gracias Sofi, gracias Pablo y gracias Carlos Monti por sumarte. Y gracias Tota".

"Pero mi mención especial es para Sandra, porque yo bromeo mucho con mis falencias, pero ella en un montón de temas me salvó, me tapó sin que nadie se dé cuenta. Sandra me acompañó en cada pregunta mal hecha o tapó cada momento en los que no tenía qué decir. Ella con su amistad hizo que las cosas salgan bien", cerró.

Sus palabras emocionaron por completo a la periodista, que finalizó con un halago para el animador: "Sos, fuiste y serás un gran líder. Te felicito por eso".

