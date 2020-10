@Belucandiaok

En medio de la pandemia de coronavirus, Crónica HD apuesta a una programación renovada y con nuevas figuras. Entre los ciclos que saldrán en la pantalla desde el próximo 5 de octubre se encuentra el clásico " Siempre Noticias", con la conducción de Esteban Trebucq y Mariana Diarco, que irá de lunes a viernes a las 18hs.

En diálogo con DiarioShow.com, Mariana contó entusiasmada: "Será una dupla atrapante, dará mucho que hablar. Es un programa con una personalidad muy fuerte. Por mi parte aportaré mi mirada social, la mirada de la chica que vino joven a buenos Aires a buscar una vida mejor, de la mamá que quiere lo mejor para sus hijos, la que quiere progresar y crecer".

Por su parte, Esteban expresó: "Desde que llegué al canal, en 2018, siempre tuve y tengo las mejores expectativas. La señal está con constante crecimiento, y me enorgullece formar parte de este proceso desde hace más de dos años".

Por otro lado el periodista se refirió al contenido del programa y destacó que se centrará en "la interpretación de los hechos". Asimismo agregó: "No tanto el deber de informar, sino el de entender; más en un momento tan particular del país".

Luego Mariana agregó acerca del proyecto: "Tendrá esa sensibilidad que se necesita para desarrollar los temas. La gente se sentirá identificada con eso".

En cuanto al equipo que formará con el periodista, Diarco destacó: "A Esteban no lo conocía, pero me cayó muy bien". Mientras que Trebucq manifestó sobre su compañera: "Me llevé una gratísima primera impresión con ella. Me pareció un gran ser humano; y eso es lo central para emprender cualquier proyecto".

Por último, la modelo que debuta en este rol aseguró : "Estoy cumpliendo un sueño. Estoy muy agradecida a toda la gente de Crónica por esta oportunidad. No me hubiese imaginado el año pasado que una propuesta así me podía llegar y acá llegó. Siento nervios, ansiedad y mucha felicidad".

Por B.C