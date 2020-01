El viernes 31 de enero será el último programa de "Crónicas de la Tarde" que conducirá Mónica Gutiérrez por la pantalla de El Trece. El ciclo de noticias policiales y de actualidad debutó el 6 de enero y, a menos de un mes de su estreno, se despedirá de la pantalla chica.

El motivo que impulsó está decisión es el bajo rendimiento que tuvo el programa en materia de rating, el cual no convenció a la producción para que continue al aire. En paralelo, el canal aún no definió qué pondrá en su reemplazo, ya que el ciclo cubre la franja horaria de 14.30 a 16. Además, "Mamushka", el programa de juegos que encabezará Mariana Fabbiani todavía se encuentra en preparativos y no hay intención de adelantarlo.

.

En cuanto al futuro de Gutiérrez, la periodista estaría evaluando desembarcar en la señal de noticias TN. De todos modos, todavía no hay una decisión tomada al respecto. Luego de 22 años al frente del noticiero vespertino de América, la periodista se había despedido de esa pantalla para emprender este nuevo desafío.

A mediados de enero, DiarioShow.com se comunicó con la periodista tras los rumores que indicaban cierto descontento de la comunicadora e incluso conflictos con la producción sobre este nuevo formato. Al respecto, manifestó segura: "Soy una persona muy responsable con el laburo, hace 45 años que laburo en radio y televisión. Yo no voy a renunciar ni renuncio a un trabajo con el que acabo de empezar. He tenido situaciones en las que he tenido que renunciar por situaciones de fuerza mayor y no he podido. No soy una tilinga que va renunciando por la vida, que tiene problemas de melena y se va ¿Estamos todos locos?".