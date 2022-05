Después de varias idas y vueltas sobre su destino profesional en los medios tras su salida de "Flor de Equipo", Florencia Peña debutó en la pantalla de América TV con su ciclo "La Put... Ama" al que definió como un “late night show con cinta sketch”.

“Estoy muy contenta, muy feliz de estar acá. de verdad lo estoy. quiero decirles que esto es ‘La puta ama’. ¿Ya me metieron un pip? No me metan un pip porque es el nombre del programa, chicos. ¿Treinta segundos que estoy acá y ya me metan un pip?”, expresó la protagonista de "Casados con Hijos" en los primeros segundos de emisión de su programa nocturno.

Acompañada por Diego Ramos, Dan Breitman, Señorita Bimbo, Chino D'Angelo y Noralih Gago, Peña reveló cómo llegaron al nombre que le pusieron al programa: “Para llegar a este nombre, salteamos mil pelotu....: ‘La peña de Flor; La put... que vale la Peña; Peña va, Peña viene; Sin Peña ni gloria; Vale la Peña; Despeñalicenla’... este último me gustó, eh. No lo tachemos, lo podemos usar para algo”.

"La Put... Ama" con Florencia Peña, Dan Breitman y Diego Ramos.

Tras el final de su monólogo frente a las cámaras, una serie de sketches de humor y bailes, la conductora recibió a su primer invitado: Roberto Moldavsky.

.

El programa de Florencia Peña inició con un piso de rating de 3,9 puntos después del final de "LAM". Si bien intentó mantener cifras estables que rondaron los 3,6 y los 3,4 puntos, los números fueron descendiendo a medida que el show avanzaba.

