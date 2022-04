"MasterChef Celebrity 3" llegó a su fin tras el último enfrentamiento entre Mica Viciconte y Tomás Fonzi, disputa gastronómica en la que salió campeona la ex "Combate", y como era de esperar tras las buenas mediciones que obtuvo, la producción creó una nueva versión del reality con el nombre de "La revancha".

Como dice el título, varios exparticipantes de las anteriores temporadas, entre los que se encuentran Analía Franchín, El Polaco, Vicky Xipolitakis, Sofi Pachano, Georgina Barbarossa, María O'Donnell, Juariu, Joaquín Levinton y Mica Viciconte, regresaron a las cocinas de Telefe con el objetivo de consagrarse campeones.

.

En la primera emisión del nuevo ciclo, la pareja de Fabián Cubero fue eliminada. “Estoy cansada...qué horror llorar. Estoy súper contenta, estoy cansada, pero siento que no puedo fallar al trabajo. Me pasa eso, me dicen de trabajar y voy, y a veces uno tiene que decir ´basta´. Gracias a ustedes, ya siento que los saludé 200 veces así que...feliz. Gracias”, explicó la mediática, quien está embarazada de su primer hijo Luca.

En ese sentido, desde el comienzo de la transmisión, "La Revancha" tuvo un piso de diez puntos, que con el paso de los minutos fue subiendo hasta los 11.2, con un pico que marcó 11.9.