La última gala de eliminación de "El Hotel de los Famosos" estuvo llena de gritos, pelea y escándalo, y como no podía faltar, también hubo un abandono de parte de uno de los participantes protagónicos en el reality de El Trece, Chanchi Estévez.

Después que Sabrina Carballo y Lissa Vera tuvieran que repetir la última parte del desafío físico en la "H" ya que hubo una inconsistencia cuando la actriz ganó, la ex "Bandana" logró consagrarse victoriosa, algo que provocó indignación y desconcierto en el grupo de "La Familia", integrada por el ex futbolista, Martín Salwe, Emily Lucius e Imanol Rodríguez, quienes además se habían peleado minutos atrás con Alex Caniggia y Locho Loccisano.

“Estoy con bronca. No sé, qué sé yo. Es un juego y ustedes saben lo que tienen que hacer. Siento una frustración que pensé que no iba a sentir. Me siento re frustrada. Estoy enojada así que prefiero no decir nada", expresó la actriz después que Chino Leunis y Pampita anunciaran su destino.

Sabrina Carballo fue eliminada de "El Hotel de los Famosos".

Ante la eliminación de su ex pareja, el Chanchi decidió presentar su renuncia a la mediática competencia, y si bien Salwe también aseguró que abandonaba el hotel, Estévez fue el único que realmente cumplió con su palabra.

Entonces, el DT expresó su enojo y se despidió de todos: “Fue una injusticia total lo que pasó. Considero que nunca se revisó nada cuando hubo muchas injusticias en muchos juegos, yo abandono el certamen. A ustedes dos muchísimas gracias por la posibilidad, por el respeto, a todos, me llevo un cariño muy grande, pero yo me voy del certamen. Esta es mi manera de reinvindicarme con ella”.

Si bien no fue suficiente para superar "La Voz Argentina", que contó con 17,2 puntos de rating en la noche del martes, "El Hotel de los Famosos" fue lo mejor de El Trece con 12,4 puntos de rating.

¡Mirá la polémica renuncia de Chanchi Estévez en "El Hotel de los Famosos"!