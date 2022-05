Después de la sorpresa que fue la incorporación de Emily Lucius a "El Hotel de los Famosos", la producción dejó sin palabras nuevamente tanto a los integrantes del reality como al público con la visita express de Karina Jelinek y su pareja, Flor Parise.

Acompañada por Flor Parise, su rumoreada pareja, la mediática de 41 años, quien nunca participó de un reality, llegó al hotel en un lujoso auto y, a diferencia de otros invitados ocasionales, pasó la noche en la máster suite para disfrutar de la experiencia de ser huésped del reality conducido por Pampita y Chino Leunis.

La visita también significó un tierno reencuentro con su amiga de siempre, con quien muchos aseguraban que fueron novias, Majo Martino, y protagonizaron emotivas charlas frente a las cámaras, ya sea sobre la maternidad o su vida fuera de la competencia.

Muy tímidas ambas, Parise explicó cómo hizo para convencer a Jelinek de que visitara el reality: “Kari no estaba tan segura de venir y se me ocurrió acompañarla para que se animara un poco más”. De esa forma, la modelo le agradeció las cálidas palabras: “A ella no le gustan ni las fotos y fue muy valiente en venir acá conmigo”.

En ese sentido, el recorrido sorpresa de la ex participante de "ShowMatch" le valió una baja en el rating, a diferencia de días anteriores que le ganó a "El primero de nosotros", el reality se mantuvo en 9,2, el programa más visto de El Trece, la ficción de Telefe le ganó con 11.2 puntos de rating.

¡Mirá cómo fue la visita de Karina Jelinek a "El Hotel de los Famosos"!