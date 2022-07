"El Hotel de los Famosos" está en sus etapas finales y cada vez son menos los participantes que se baten a duelo en los exigentes desafios. Esta semana, Locho Loccisano y Martín Salwe consiguieron inmunidad, por lo tanto, para definir quién sería el último en tener ese beneficio, Alex Caniggia, Lissa Vera, Walter Queijeiro y Melody Luz se enfrentaron en el laberinto.

.

El reto fue en equipos, y consisitió en caminar sobre una viga muy angosta cargando dos baldes de agua. "El equilibrio es difícil porque está resbaloso y empieza a haber agua y barro cada vez que nos subimos", indicó la ex Bandana, y Melody coincidió: "Siento que el juego se empieza a poner bastante peligroso porque nos chocamos con los palos al ir tan cerca unos con otros, y nos mojamos las zapatillas, por lo tanto empezamos a mojar todo".

A los pocos minutos, la bailarina se resbaló y cayó al piso, tras golpear sus piernas y su abdomen contra la baranda. Ante la violenta caída que sufrió su novia, Alex Caniggia fue corriendo a socorrerla. "La veo muy asustada, muy dolorida, se para el juego, no se juega más y vienen a ver qué le pasó a Carlita", expresó el hijo de Mariana Nannis visiblemente preocupado.

Melody Luz tuvo una fuerte caída en "El Hotel de los Famosos" y Alex Caniggia se acercó desesperado a ayudarla.

Mientras los médicos la asistían, Luz comenzó a gritar por el dolor que estaba sintiendo como producto del grave accidente. "Ya está, yo me doy de baja chicos, me guardo para el laberinto", exclamó por la desesperación del momento.

Cuando una de las enfermeras le bajó la calza a la participante, todos vieron el corte profundo que le quedó a Melody en la pierna. "¡Ay no, no, no, es muy feo! ¡Me tienen que coser!", manifestó. Mientras el hermano de Charlotte Caniggia trataba de calmarla, los médicos la subieron a una camilla para trasladar al hospital.

Una ambulancia trasladó a Melody Luz a una clínica.

Luego, Leandro Leunis le informó a los demás sobre la continuidad de Melody en el reality. "No hay comprometidos músculos y no hay lesión ósea. Tiene que tener, naturalmente, 48 horas de reposo para que los puntos tomen bien. Luego, vamos a hacer una junta médica para analizar cómo sigue. Por lo pronto, ella sigue en el Hotel", aseguró.

Por su parte, la novia de Alex comentó después, ya más tranquila: "Me dieron seis o siete puntos (...) Fui al hospital y justo me tocó una médica muy crack que me hizo una sutura interna. Me quedo tranquila con que solo fue un corte externo de piel".

Mirá el momento en que Melody Luz tuvo una fuerte caída en "El Hotel de los Famosos"