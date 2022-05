Martín Salwe se encuentra en una tensa situación en "El Hotel de los Famosos" a raíz del reingreso de los participantes eliminados para competir por el repechaje ya que está compartiendo momentos tanto con su actual interés romántico, Emily Lucius, y su antigua compañera, Silvina Luna.

Desde el momento en que la ex "Gran Hermano" abandonó el reality, el locutor de "ShowMatch" se puso manos a la obra para conquistar a la hermana de Belu Lucius. Sin embargo, no tenía en cuenta que las dos mujeres iban a conocerse.

A pesar de tener a su "ex" dentro del reality, Salwe aprovechó la ocasión junto a Emily para proponerle ser su novia: "Tengo que pedirlo por favor. Esto con Silvina Luna no me pasaba". La instagrammer no se quedó callada: "Me gustaría que se vaya Silvina así esto no se genera porque sino yo me corro. Esto no me divierte".

.

Entre risas, Martín sorprendió a todos con su proposición: "¿Querés ser mi novia? Mi posición tampoco es fácil. Hay que estar en mi lugar también".

Toda la tensión entre Martín Salwe, Emily Lucius y Silvina Luna provocó una gran diferencia en el rating de la noche del miércoles en "El Hotel de los Famosos". Al igual que hace varias semanas, con algunas excepciones, el reality conducido por Pampita y Chino Leunis volvió a ser lo más visto del día con 11.1 puntos.

¡Mirá la propuesta de noviazgo de Martín Salwe a Emily Lucius!