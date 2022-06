A pocas semanas de la final en "El Hotel de los Famosos", y la última batalla por los $10 millones de pesos está a la vuelta de la esquina, las tensiones siguen aumentando entre los participantes, quienes están divididos en bandos, y la gala de eliminación entre Sabrina Carballo y Lissa Vera no fue la excepción.

Mientras que la actriz y la ex "Bandana" competían en la "H" por quedarse en el reality, Chanchi Estévez, Alex Caniggia y Locho Loccisano protagonizaron un picante momento frente a las cámaras, en el que tuvieron que mediar sus propios compañeros y trabajadores de producción, ya que de no ser así, una batalla física se hubiera desencadenado.

El escándalo se detonó cuando el ex futbolista empujó al ex "Combate" por darle "indicaciones" a la cantante durante el desafío. SI bien en ese momento solo se dedicaron algunas fuertes palabras, el hermano de Charlotte Caniggia saltó a defender su compañero de "Los Sanguinarios": “¿Qué lo tocas Gato? No lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocas Gato?”.

El momento en que Chanchi Estévez empujó a Locho Loccisano y estalló el escándalo.

También se puede ver cómo Martín Salwe intenta mediar en la pelea y termina por empujar fuertemente tanto a Caniggia como a Loccisano para evitar los golpes y los tira de las gradas, mientras que Estévez continúa viendo la gala de eliminación.

.

Este tenso momento en "El Hotel de los Famosos" le valió varios puntos de rating, ya que se posicionó con 12,1 puntos, liderando la noche de El Trece. Sin embargo, no fue suficiente para superar a "La Voz Argentina" que terminó la emisión con 17,6 puntos de rating.

¡Mirá la escandalosa pelea entre Chanchi Estévez, Alex Caniggia y Locho Loccisano!