Desde la primera emisión de "El Hotel de los Famosos", una de las grandes fanáticas del reality de El Trece fue Patricia Sosa, quien sorprendió a todos con sus picantes reflexiones sobre lo sucedido a través de sus redes sociales.

Todas las noches, la cantante dedica su tiempo libre para ver el programa y escribir un largo mensaje para debatir con sus seguidores. "¡Esto es tremendo! Se ve lo peor de la gente. ¡Que ganen los buenos y no a los garcas! ¿Qué eso de La Familia? Pobres.. son impresentables. No saben jugar solos", fue uno de los tantos descargos que hizo la ex participante de "MasterChef Celebrity" en su cuenta de Instagram.

Patricia Sosa visitó "El Hotel de los Famosos".

A raíz de sus reflexiones en redes sociales, José María Muscari la invitó para llevar instrospección y reunión entre los participantes restantes, quienes se encuentran divididos en dos tensos bandos, "Los Sanguinarios" y "La Familia", tras la eliminación de Sabrina Carballo y la renuncia de Chanchi Estévez.

.

"Estos juegos tienen que tender a dejarle el aprendizaje de que sí pueden estar solos. Llegó el momento de fortalecerse individualmente, que hasta ahora no vi, solo en grupo. Cuando uno se apoya tanto en alguien, que lleva el rebaño por las narices, debilita. También hay que entender cuando el problema es del otro, y no el mio. No tienen que estar mal por personas que se fueron y pensaban que eran sus líderes. Ustedes son sus líderes. Todos son poderosos", expresó la artista ante la mirada atenta de los participantes del programa.

En comparación con otras noches, "El Hotel de los Famosos" bajó varios puntos y hizo una media de 10.3 puntos de rating. Uno de los motivos de esta gran diferencia con otras emisiones, "La Voz Argentina" superó los 20.4, liderando el miercóles.

¡Mirá el instrospectivo momento de Patricia Sosa en "El Hotel de los Famosos!"