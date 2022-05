Desde que Locho Loccisano ingresó en "El Hotel de los Famosos", el ex participante de "Combate" está sufriendo la bronca y el malestar de sus compañeros, quienes no logran adaptarse y tener una convivencia en paz.

Nuevamente, el mediático se convirtió en el blanco de todas las miradas del reality conducido por Pampita y Chino Leunis cuando Sabrina Carballo lo insultó y lo tildó de "tarado" durante el desafío físico.

“Si hay veinte personas acá mirando, ¿sos tarado Locho?”, disparó la actriz, a lo que el notero reaccionó furioso: “Pará un poco nena, pará un poco piba. ¿Qué te crees que sos? Dejá de insultar”.

Locho Loccisano no se bancó más el maltrato de sus compañeros.

Entonces, Carballo sorprendió con un irónico análisis sobre su accionar: “Le dije de forma inadecuada, pará tarado, ¿no ves que hay muchas personas mirándonos? Y le acabo de pedir disculpas, me dijo no, la verdad es que me gustaría que lo hagas públicamente. Prefiero hablar face to face con la gente, pero si quieren le pido mil disculpas públicamente al señor Locho por decirle tarado”.

Sorpresivamente, Chanchi Estévez, quien tuvo varios cruces con su ex novia, Sabrina, salió a defender al mediático: “No me gustó cómo le gritó a Locho, porque yo también consideré que no estaban respetando las reglas del juego, y las reglas del juego decían que uno solo tenía que tirar”. Contundente, la actriz manifestó su indignación: “Yo ya no me meto más con vos, que me odies me chupa un huevo. Yo no te hablo más, listo”.

.

Si bien todo el intercambio entre la ex pareja, Locho y los demás participantes de "El Hotel de los Famosos" fueron muy buenos momentos para el rating, no fueron suficientes ya que El Trece perdió la batalla de la noche, Telefe también, contra el partido de fútbol Boca frente a Corinthians por la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Mientras que el evento deportivo marcó 17 puntos desde la señal de Fox Sports Premium, y con picos de hasta 19,0 puntos de rating, "El Hotel de los Famosos" alcanzó un promedio de 10.7 puntos de rating.

¡Mirá el picante cruce entre Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en "El Hotel de los Famosos"!