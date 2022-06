Después del tenso momento que vivió Locho Loccisano en la gala de eliminación de "El Hotel de los Famosos", episodio en el que tuvo un ataque de pánico por todo el estrés y angustia que está viviendo en el reality, todos los participantes y staff del programa de El Trece se encuentran bajo el foco de atención.

Para crear consciencia sobre el comportamiento del grupo de famosos con el ex participante de "Combate", Pampita expuso su opinión frente al grupo y mantuvo un picante ida y vuelta con Martín Salwe, uno de los famosos más controversiales del programa.

Una vez que terminaron de decirse de todo, los participantes fueron divididos en equipos y debieron enfrentarse en uno de los desafíos físicos de la semana. Tras varias semanas en "Staff", Locho Loccisano ganó junto al equipo naranja, conformado por Chanchi Estévez, Turco García, Melody Luz y Sabrina Carballo.

Polémica entre los participantes de "El Hotel de los Famosos"

Enojado por haber perdido, Salwe, ex locutor de "ShowMatch", se quitó el micrófono y comenzó a hablar con Alex Caniggia. El Chino Leunis observó sorprendido y comenzó a "retarlo": “Martín, no te saqués el micrófono. ¡Dale! No tiene sentido lo que están haciendo. Se saca el micrófono y están hablando entre ellos. Estás atravesando el límite. Hoy te zarpaste, me puteaste. ¡No te desubiqués! ¡Ubicate! ¡Educado!”.

El polémico participante mantuvo posición y argumentó su accionar frente a las cámaras: “Yo no tengo médico hace dos meses. ¿Me estás cargando? Estoy jugando como el ort…”. "No te estoy pidiendo nada de lo que no tenés que hacer", le contestó furioso el conductor, a lo que se dieron las manos y Martín pidió disculpas.

Chino Leunis y Martín Salwe se dijeron de todo en "El Hotel de los Famosos".

Como suele suceder con los momentos de más tensión en el reality de El Trece, "El Hotel de los Famosos" alcanzó los 10.8 puntos de rating, números que lo posicionaron entre los programas más vistos pero no le sirvió para superar a "La Voz Argentina" que tuvo 16.8 puntos de rating.

