Después que Lissa Vera lo "traicionara" en el último "Todos contra todos" y lo votara para ir al duelo de eliminación en la "H" contra Walter Queijeiro, a pesar de que tenían un plan ya armado y él le había dado la inmunidad, Locho Loccisano fue eliminado de "El Hotel de los Famosos".

Desde que el ex "Combate" ingresó en el reality conducido por Pampita y Chino Leunis, la mayoría de sus compañeros, principalmente del grupo "La Familia", hicieron lo imposible para hacer eliminar al mediático, quien con su alegría y positivismo permaneció invicto hasta ser parte de los últimos cinco participantes restantes.

Sin embargo, esa lucha permanente de Locho llegó a su fin cuando fue votado por Alex Caniggia, Martín Salwe y Lissa Vera para ir al desafío de eliminación, y debió enfrentarse a su amigo, el ex panelista de "Bendita".

Locho Loccisano perdió el desafío de eliminación contra Walter Queijeiro.

En un emocionante duelo, el mediático no pudo hacerle frente al periodista ya que se encontraba con esguince en el pie. Sin embargo, Locho se despidió con la cabeza en alto y enterneció a todos.

“Son lágrimas de felicidad, creo. No me quería ir, pero… no sé qué decir. Avísenle a mi mamá que me espere con una milanesa napolitana, que tengo hambre. Voy a ir a su casa, me voy a quedar unos días en lo de mi vieja, para aprovechar a estar con mi familia”, expresó.

.

Y cerró Locho: “Sé por qué estoy acá, porque perdí, el para lo veré mañana, o dentro de unos días, unas semanas. Pero esa es la búsqueda: cambiar el ‘por’ por el ‘para’. Creí que este día no iba a llegar, y llegó, pero me parece que se viene todo bueno. Parece que es una pesadilla pero no”.

La conmovedora despedida de Locho tuvo a los televidentes pegados al televisor, lo que significó grandes números para El Trece. "El Hotel de los Famosos" hizo 9.9 puntos de rating y fue tendencia #1 en Twitter, donde los fanáticos viralizaron #LochoGanadorDelPueblo y se mantuvo como lo más tuiteado de Argentina.

¡Mirá la eliminación de Locho Loccisano de "El Hotel de los Famosos"!