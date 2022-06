El lunes por la noche en "El Hotel de los Famosos" tuvo lugar una nueva gala de eliminación en la que Emily Lucius y Melody Luz se enfrentaron en la temida "H", desafío físico y mental que tuvo como ganadora a la bailarina, lo que resultó en la eliminación de la polémica influencer.

Mientras que la novia de Alex Caniggia celebró su victoria, "Me quedo con mi amore y me quedo para el premio, me quedo", la hermana de Belu Lucius hizo un mea culpa como su última reflexión: "Voy a tener que rever un montón de cosas que estoy haciendo mal".

.

Antes de abandonar el reality, Pampita y Chino Leunis pidieron que Martín Salwe se despidiera apropiadamente de su "novia" y protagonizaron un romántico momento con un último beso.

El beso de despedida entre Martín Salwe y Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos".

La última gala de eliminación de "El Hotel de los Famosos", que tuvo a Emily Lucius como la perdedora, tuvo un gran impacto en las cifras del programa, por lo que alcanzó los 12.1 puntos de rating y superó "El primero de nosotros", que hizo 10.8 puntos.

¡Mirá la eliminación de Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos"!