Alex Caniggia y Martín Salwe llegaron a la final de "El Hotel de los Famosos", tras la eliminación de Lissa Vera y Walter Queijeiro. El jueves por la noche comenzó la gran disputa entre ellos para coronarse ganador del reality y llevarse el premio de diez millones de pesos.

.

Al principio de la transmisión, Pampita y Leandro Leunis explicaron que el enfrentamiento final estaría compuesto por tres duelos. "Si uno de ustedes se lesiona en alguno de estos, el que toma su lugar es el último eliminado, Walter Queijeiro", avisó la conductora.

Luego, la esposa de Roberto García Moritán indicó que los desafios serían: pasar por el laberinto, después por el terreno dónde competían en equipo, y como cierre, un enfrentamiento mano a mano en la H, para definir quién será el ganador.

Pampita y Leandro Leunis explicaron las reglas de la final de "El Hotel de los Famosos".

"El mayor enemigo acá va a ser el reloj, porque la sumatoria de los tres tiempos cronometrados serán comparados, y estarán resguardados por la escribana Guadalupe Morales", agregó Leunis.

Además, Ardohain comentó otra de las reglas que tendrá la última instancia del programa de El Trece: en caso de que lo deseen, tanto Salwe como Caniggia tienen la posibilidad de elegir a otro de los ex participantes para que complete un desafío por ellos.

Alex Caniggia y Martín Salwe se enfrentarán en la final de El Hotel de los Famosos".

"Esto tendría un costo: a la persona que compita por ustedes deben darle un millón de pesos", advirtió Pampita, a lo que el novio de Emily Lucius dijo: "Prefiero morirme antes, me rompo una pierna en vez de darle un palo a alguien. Me llevo todo o no me llevo nada".

Como promedio, en la noche del jueves "El Hotel de los Famosos" obtuvo 9.7 puntos de rating, y la fran final se emitirá el lunes próximo a las 21.15 horas, antes del debut de Marcelo Tinelli con "Canta Conmigo Ahora".

Mirá cómo será el duelo final entre Alex Caniggia y Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos"