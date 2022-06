Las tensiones en "El Hotel de los Famosos" se encuentran por el techo tras el escándalo por el bullying hacia Locho Loccisano de parte de sus compañeros participantes, y Chanchi Estévez, el jefe de "La Familia", sumó más leña al fuego con una insólita broma pesada al gerente general, Gabriel Oliveri.

La mañana siguiente del duelo de eliminación en el que el Turco García quedó eliminado del reality conducido por Pampita, el ex futbolista dejó a todos sin palabras cuando llevó a cabo su terrible plan: le tiró un huevazo en la cabeza a Gabriel Oliveri y le arrojó harina en la cara.

El descabellado accionar del líder de "La Familia" le traerá duras consecuencias en el reality ya que el Chino Leunis reveló que recibirá una sanción. Aunque él consideró que se trató de una broma, Chanchi se disculpó con Gabriel cuando se encontraron cara a cara: “Fue una chiquilinada y te pido disculpas”.

"El Hotel de los Famosos": Chanchi Estévez tendrá duras consecuencias por su broma a Gabriel Oliveri.

El gerente general no perdió la altura y dio su opinión sobre lo sucedido: “Es un placer venir y enseñar las cosas que aprendí en 20 años de hotelería. Les tengo muchísimo cariño, pero me parece que yo no participo en los juegos que ustedes hacen. Mi función y mis responsabilidades acá son otras. Más allá de lo que uno piense de un jefe, en cualquier empresa hay un límite”.

.

Si bien Sabrina Carballo intentó defender a su ex pareja al remarcar que otros participantes también llevaron a cabo gestos y bromas de la misma índole sin ninguna sanción, el ex futbolista reveló cómo se sentía: “Un poco de miedo tengo”.

Aunque "La Voz Argentina" le sacó una gran ventaja de más de cinco puntos de rating, el tenso episodio con el Chanchi Estévez y Gabriel Oliveri como protagonistas le valió 12,3 puntos de rating, posicionándolo en segundo lugar en la franja horaria.

¡Mirá la broma de Chanchi Estévez a Gabriel Oliveri en "El Hotel de los Famosos"!