Si bien desde el comienzo de "El Hotel de los Famosos" fueron ingresando nuevos participantes al reality conducido por Pampita y Chino Leunis, y cada uno fue sumando su personalidad o distintos aspectos, Locho Loccisano nunca pudo integrarse al grupo y desde entonces intentan eliminarlo constantemente.

Ya sea con el pretexto de que era "el nuevo", que es "pesado" o cualquier otro insólito motivo, el grupo llamado "La Familia", conformado por Chanchi Estévez, Alex Caniggia, Martín Salwe, Melody Luz, Sabrina Carballo y otros, intentpo reiteras veces eliminar al ex "Combate", y falló varias veces.

En la noche del martes, en la que ya se mostraron como participantes regulares Mónica Farro, Turco García y Militta Bora, el grupo de "Staff", después de atravesar el desafío físico en equipos en el que perdieron, debió nominar a alguien durante el "Cara a Cara", y como era de esperarse, Locho Loccisano se llevó todos los votos.

Los participantes de "El Hotel de los Famosos" tildaron a Locho Loccisano de sucio.

Frente al mediático de ojos celestes, cada uno de los participantes del "Staff" dio sus razones para nominarlo pero hubo un motivo que destacó del resto: todos coincidieron con que no es limpio, prolijo ni higiénico.

“La convivencia se hace insoportable. La semana pasada no estuvo con nosotros ni un minuto. Vino, se bañó y dejó el calzoncillo en la ducha. Capaz que en su casa lo hace, pero acá estamos conviviendo”, expresó el líder de "La Familia", Chachi Estévez.

“Se me hace muy difícil todos los días la convivencia. Lo que mencionó Chanchi del calzón da gracia, pero entrar a un baño y que haya un calzón blanco con un montón de información es horrible”, le dio la razón Emily Lucius. Por su lado, Sabrina Carballo agregó indignada: “Y después había otro celeste en la ducha. No digo que no lo cuelgue, pero ese calzoncillo blanco no estaba limpio”.

Todo este planteo al ex "Combate" le sirvió al rating de El Trece ya que lo convirtió en el programa más visto de la noche con 12.2 puntos de rating, superando a su contrincante de Telefe, "El primero de nosotros".