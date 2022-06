De entre todos los participantes de "El Hotel de los Famosos" y las críticas que está recibiendo por el "bullying" que le hacen a Locho Loccisano, Martín Salwe es uno de los más complicados y en la noche del miércoles, el ex locutor de "ShowMatch" empeoró su situación al mostrarse muy enojado por una insólita razón.

Al igual que todas las semanas, José María Musccari se presentó en la chacra de Cañuelas y organizó una actividad para fomentar la buena onda en la convivencia de los famosos. El director de "SEX" explicó que el juego de hoy era crear memes con las entrevistas del reality.

Aunque parecía un momento de entretenimiento simple y divertido, Martín Salwe no lo disfrutó ya que Musccari mostró un meme en el que lo comparaban con Locho, asegurando que eran iguales como el dibujito animado, "Bananas en Pijamas".

El meme que no le gustó a Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

"A mí un poco me aburre y me da un poco de bronca, porque yo sé que lo digo para que sean jodidos, pero yo esto lo digo en serio. No es que yo sea mal pibe, hay cosas que no comparto, en su aprendizaje, en sus acciones. Si quieren con las cosas del chiste, de la apariencia física, la foto, el meme de 'Spiderman', somos iguales, lo continuamos, no tengo drama", expresó indignado.

Y continuó ante la mirada insólita de sus compañeros: "Soy en mi esencia muy distinto a él, a la educación que tuvo él. No digo que sea mal educado, capaz un mal aprendido". Entre risas, Locho no tuvo problema con el chiste y agregó: "Una educación diferente. ¿Qué maneja del lado derecho que del izquierdo? ¿Habrá ido a un colegio Waldorf en contacto con los animales?".

.

Sorprendido por el enojo del comunicador, Musccari intentó dejarle una enseñanza sobre la actividad: "Un meme es un meme, no es la vida. Después en la vida vos serás muy distinto. Aquí estamos en un reality y estamos viendo lo que viene de afuera".

El insólito episodio de Martín Salwe le valió una baja en las cifras de "El Hotel de los Famosos". Mientras que "La Voz Argentina" se mantuvo en cifras superiores a los 17 puntos de rating, el reality conducido por Pampita y Chino Leunis bajó y llegó a los 9,71 puntos de rating.

¡Mirá el enojo de Martíns Salwe tras ser comparado con Locho Loccisano!