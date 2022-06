Desde que Locho Loccisano ingresó en "El Hotel de los Famosos" fue objetivo de maltrato y agresiones de parte de sus compañeros en el reality, especialmente de "La Familia", integrada por Chanchi Estévez, Sabrina Carballo, Emily Lucius, Martín Salwe y más.

Sin embargo, el grupo se desarmó ya que la mayoría de sus participantes fueron eliminados y quienes permanecen en el programa tuvieron un gran gesto con el ex "Combate" y le cedieron la inmunidad de la semana.

A pocas semanas de la final, la nueva regla de la competencia es que los integrantes del grupo que gana el desafío de equipos pueden competir por inmunidad durante esa semana. En la noche del martes, Locho, Alex Caniggia y Lissa Vera se coronaron ganadores y todos debieron votar la persona que iba a recibir el privilegio. Finalmente, Loccisano fue elegido como el afortunado.

Locho Loccisano vivió un emocionante momento en "El Hotel de los Famosos".

A raíz de los duros momentos que vivió el mediático, tanto la ex "Bandana" como Martín Salwe le dedicaron unas sentidas disculpas frente a las cámaras. "Te debo unas disculpas por algún momento que te hice pasar mal, te lo digo de corazón, no sé cuántos momentos me pueden quedar acá adentro del hotel y siento que tengo que hacerlo en el mismo espacio donde cometí el error", expresó Salwe.

Por su lado, Lissa provocó lágrimas en los ojos del participante por sus emotivas palabras: “Desde que entraste acá hasta la semana pasada, siempre pasaste malos tragos y fue un momento feo para vos estar acá adentro. Por todas esas cosas que pasaste, por lo que sufriste y lo que te hicimos, quiero devolverte un cariño con este voto de inmunidad. Te quiero pedir disculpas delante de todos, en el mismo lugar donde te lastimé. Te lo merecés. Cuando me di cuenta que había cometido un error, le pedí disculpas. Gracias a él volví”.

Y cerró Locho muy impresionado: “Todos los que me trataron mal después me pidieron disculpas, que realmente tomé. Lo agradezco. Haber sido nuevo al comienzo también fue todo un desafío. Me emociona hasta las lágrimas el pedido de perdón de Lissa”.

El conmovedor momento le valió un gran pico de rating a "El Hotel de los Famosos", que alcanzó los 12 puntos de rating en la pantalla de El Trece.

