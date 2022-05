Con el amor en el aire en "El Hotel de los Famosos" tras la confirmación del noviazgo entre Alex Caniggia y Melody Luz, Martín Salwe y Emily Lucius dieron un gran paso en su juego de seducción, lo que sumó puntos para el rating del reality.

Si bien el conductor de "ShowMatch" tuvo un corto romance con Silvina Luna, una vez que la mediática abandonó la competencia, Salwe se enfocó en la modelo que ingresó de sorpresa en el programa conducido por Pampita y Chino Leunis.

El encuentro hot entre la influencer y el locutor se dio en medio de una noche de relajación y peña en la que Locho Loccsisano, después de tener un ataque de furia en la gala de elimiación, tocó la guitarra.

La química entre Emily Lucius y Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

De un momento para otro, ambos instagrammers se fueron hacia el sector del lavadero y ahí él "le robó un beso", que fue aceptado por ella: "Beso de una, robado. El beso robado, para mí, es el mejor".

“¿Qué, hay una cámara? Pero no nos estaba enfocando. No se vio, porque estaba la puerta entrecerrada y estábamos acá. Cómo le gusta robarme un beso a Martín. Es como que pasa por ahí y me cobra un peaje. Igual me gusta eh, pero pará Martín, andá despacito”, expresó Emily desde el detrás de cámara.

Este intercambio entre Martín y Emily le valió unos puntos a "El Hotel de los Famosos" ya que obtuvo una media de 10.1 puntos de rating y fue variando a lo largo de la noche.

¡Mirá el chape a escondidas de Martín Salwe y Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos"!