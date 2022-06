Desde que Locho Loccisano ingresó a "El Hotel de los Famosos", la mayoría de los participantes del reality conducido por Pampita y Chino Leunis, a excepción de algunos pocos como Walter Quejeiro o Majo Martino, no se mostraron muy contentos por su incorporación y desde entonces conspiraron para eliminarlo, algo que no lograron hasta el momento.

Aunque los famosos no conocen la opinión pública ya que se encuentran aislados en una chacra en Cañuelas, la mayoría de los fanáticos del reality sostienen que dañan mucho a Loccisano al hacerle bullying, motivo por el que comenzaron una campaña para "escrachar" a "La Familia", compuesta por Chanchi Estévez, Alex Caniggia, Martín Salwe, Melody Luz, Emily Lucius, Sabrina Carballo y más.

En ese sentido, el ex participante de "Combate" llegó a su tope con las agresiones que recibe de parte de todos sus compañeros, razón por la que sufrió un ataque de pánico al vencer a Militta Bora en la última gala de eliminación, "H" en la que ya compitió reiteradas veces.

Locho Loccisano sufrió un terrible momento ante las cámaras de "El Hotel de los Famosos".

“Estás bien, estás vivo, no pasa nada grave. Respirá profundo, acabás de ganar y no estás solo”, lo animó la Bora antes de regresar a su hogar, mientras que él respondió: “Muchas gracias. Estoy bien. Entro en pánico por muchas cosas. Por el estrés, por la angustia que estoy teniendo últimamente... Me quiero ir a mi casa”.

Si bien la competencia de famosos se encontraba al frente de la tabla de mediciones, "La Voz Argentina" regresó a la pantalla de Telefe y le robó el primer puesto. En la noche el lunes, "El Hotel de los Famosos" alcanzó los 10.8 puntos de rating.

¡Mirá el duro ataque de pánico de Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos"!