Luego de varias especulaciones sobre la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, la cantante de "Bar" habló por primera vez en "LAM". Todos estaban expectantes sobre lo que diría la artista, y más con la casi confirmación de su noviazgo con algunos gestos románticos, pero en ningún momento se mencionó al jugador de la Selección Argentina.

Pero esa no era la única expectativa que tenía el programa ya que tenían la esperanza de sacar un buen punto en cuanto a rating. Sin embargo, eso no sucedió ya que "Bendita" sigue firme con sus números y Ángel de Brito no puede superarlo.

En el caso de "LAM", durante la entrevista con Tini Stoessel logró sólo 3,9 puntos de rating, mientras que el programa de Beto Casella se llevó a los televidentes y obtuvo 5, 7 puntos. Desde que comenzó el nuevo formato durante el turno de la noche, no está obteniendo los números esperados.

De todas formas, "Bendita" no logró llevarse un Martín Fierro 2022 durante la gala de celebración realizada el domingo 15 de mayo.

