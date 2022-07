"El Hotel de los Famosos" está en sus etapas finales y la tensión entre los participantes que quedan es cada vez más obvia. En la emisión del jueves, Majo Martino y Matilda Blanco volvieron a la casa como huéspedes invitadas y causaron más revuelo con la información que conocieron afuera.

.

En principio, Majo le contó a Alex Caniggia que su novia, Melody Luz, en las primeras instancias de la competencia compartió un fogoso beso con el cocinero del reality, Santiago del Azar. "Yo te conté algo que te lastimó?", le consultó la periodista al joven, y el respondió: "No, yo sé todo".

Luego, quedó en evidencia que en realidad Alex no estaba al tanto de esa situación que protagonizó Melody. "No sabía lo que vos contaste, él se está haciendo el que sabía", le dijo Locho Loccisano a Martino, quién en la primera etapa del programa también tuvo un acercamiento con el hijo de Mariana Nannis.

Alex Caniggia no sabía lo que hizo Melody Luz.

De tal modo, el ex participante de "Masterchef Celebity" fue a encarar a la bailarina al respecto. "Me contaron algo que no me gustó. Que cuando estabas conmigo estabas con el cocinero", expresó él, a lo que Melody contestó: "No estaba con él. En una de las primeras suites me dijo ¿te puedo dar un pico de despedida? Y le dije que sí, le di un pico y listo, y seguí. Nunca más".

"Te pido perdón, pero no estábamos de novios", agregó Luz visiblemente angustiada, ante la reacción que tuvo Caniggia a la noticia.

Alex Caniggia encaró a Melody Luz por el beso que le dio al cocinero de "El Hotel de los Famosos".

Tras ese primer cruce, ambos se mostaron distanciados dentro de la casa, y Martín Salwe opinó sobre la estrategia de Majo Martino: "La idea de las dos es refregarnos en la cara lo que ellas vieron que dijimos e hicimos, y buscar esa pelea".

Un rato después, Alex Caniggia y Melody Luz se volvieron a encontrar para hablar. "Ya me conocés. Soy muy enojón, rabioso, rencoroso, odioso, y si te amo te amo con todo mi corazón, no amo a medias. Yo te perdono porque te amo, pero sé justa", expresó el hijo de Claudio Caniggia.

Al borde del llanto, la bailarina reflexionó: "Tengo errores. No estábamos de novios, no sabía que íbamos a estar de novios. Y cuando estuvimos sabía que si te lo decía te perdía".

El fuerte planteo de Alex Caniggia a su novia le valió a "El Hotel de los Famosos" unos 10.7 puntos de rating, los mismos resultados que alcanzó el martes y miércoles.

Mirá la tensa pelea de Alex Caniggia y Melody Luz en el "El Hotel de los Famosos"