El pasado 29 de agosto Andy Kusnetzoff se convirtió en padre por segunda vez, tras el nacimiento de León, fruto de su relación con Florencia Suárez. Por eso, el conductor decidió tomarse licencia y se ausentó el sábado de "PH, Podemos Hablar".

Fue reemplazado por Verónica Lozano, quien recibió en el programa de entrevistas de Telefe a Analía Franchín, Rodrigo Lussich, Graciela Alfano, Rodrigo Vagoneta y Gerardo Romano.

"Hoy por primera vez no voy a poder estar en 'PH'. Pero me aseguré que tengan el mejor programa. Así que le pedí a mi amiga, que además es la mejor conductora, que me dé una mano. No tengo dudas que va a ser un programón", aseguró Andy a través de una historia de Instagram. Y luego le agradeció a su colega: "Así que gracias Vero. Te quiero mucho, seguro te vas a divertir, sos la mejor".

El saludo de Andy Kusnetzoff a Vero Lozano

Pese al cambio en la conducción, el ciclo logró posicionarse dentro del podio del rating incluso en competencia directa con la vuelta de Juana Viale a "La Noche de Mirtha" tras su aislamiento.

"PH, Podemos Hablar" fue el programa más visto de la televisión argentina con un promedio de rating de 10 puntos. Superó así el promedio de El Trece con la mesaza encabezada por Viale que marcó 7,7.

El pico máximo de la noche para "PH" con Verónica Lozano fue de 11.4. Mientras que Juana no pudo mantener los dos dígitos que alcanzó el regreso de su abuela Mirtha Legrand a la pantalla e hizo un pico de 9 puntos.