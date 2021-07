En la próxima edición de "PH, Podemos Hablar", Andy Kusnetzoff recibirá a nuevas figuras de la farándula argentina y el mundo del deporte en su clásico programa de los sábados por la pantalla de Telefe.

En su quinta temporada, el ciclo logró consolidarse como uno de los programas más visto de la televisión nacional y suele liderar el rating de los fines de semana donde se enfrenta con "La Noche de Mirtha" conducido por Juana Viale.

.

Respecto a quiénes serán los invitados de PH de este sábado, el conductor recibirá a Gabriel Corrado, la periodista deportiva Morena Beltrán, el exfutbolista Antonio "Turco" Mohamed, la actriz Malena Narvay y Aníbal Pachano.

Las figuras se enfrentarán al famosos "Punto de Encuentro" donde expondrán algunos de los acontecimientos y experiencias más importantes de su vida y donde se generan instancias de mucha emoción.

El conmovedor relato de Abel Pintos en "PH, Podemos Hablar"

El último sábado, Abel Pintos estuvo como participante del programa y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al revelar a qué situación de su vida le gustaría volver.

El músico confesó que quisiera regresar a la época de su comunión porque fue la última vez que vio a su mejor amiga. "Volvería a la época de mi comunión. Porque fue la última vez que vi a una amiga, que se llama Corina", confesó entre lágrimas.

"Es una amiga de mi infancia, que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Vino, me dio un beso, yo le di un beso a ella, y me dijo 'te quiero', y yo no sabía decir te quiero, y no la vi nunca más. La recuerdo cada día de mi vida", recordó.

Mirá el llanto de Abel Pintos en "PH, Podemos Hablar"