Este domingo por la noche, se realizó la primera gala de eliminación en " MasterChef Celebrity". Analía Franchín, El Polaco, Roberto Moldavsky, Nacho Sureda, Belu Lucius, El Turco García y Rocío Marengo se enfrentaron al desafío brindado por los profesionales del certamen: fideos caseros con salsa.

Si bien es un plato cotidiano y clásico, para muchos no fue una tarea sencilla. Incluso era la primera vez de algunos en hacer pastas caseras. Como era de esperar, Donato De Santis fue quien explicó a los participantes el arte de hacer tallarines para luego calificarlos tras degustar sus platos.

"Recuerden que están en la gala de eliminación, a dejar todo porque hoy uno de ustedes se va", le anunció a los famosos Santiago del Moro, conductor del reality de cocina.

El primero en pasar ante el jurado fue El Turco, quien impactó con unos fideos con salsa bechamel. "Hiciste una buena pasta (...) pero faltaron sabores más contundentes", expresó Donato. Luego fue el turno del intérprete de "Deja de Llorar": "Hice unos fideos con tomate y albaca. ¡Traspiré a full!". Sin embargo, su devolución no fue positiva. "Esperaba más de vos", disparó Germán Martitegui. Mientras que Damián Betular manifestó: "Es un plato lindo pero no tiene sabor".

El Polaco no tuvo su mejor performance en la noche del domingo.

Belu Lucius fue una de las más halagadas tras realizar unas pastas con cilantro. Hasta se emocionó al darle el mérito de su plato a su abuela. Franchín también destacó con su preparación: "Creo que me quedo".

Fue el turno del actor de "El Marginal" y sorprendió con su pasta casera, para mal, ya que además del poco gusto que tenían fue criticado por servir los fideos con las manos. Por su parte, Moldavsky cocinó unas pastas a la "Galilea Galilei" y los jurados le dijeron que estaban "secas y quemadas". Asimismo, Marengo hizo una salsa de panceta, queso y hongos con la que se aseguró la continuidad en el programa.

Llegó el momento clave de la competencia y los jurados definieron que todos los participantes se iban al balcón menos Nacho Sureda y Roberto Moldavsky: uno de ellos dos abandonaría el certamen.

Finalmente, anunciaron al primer eliminado. "Quien deja hoy la cocina de MasterChef Celebrity, es Nacho", sentenció Donato. "Gracias por sus devoluciones, viene a aprender. No soy cocinero sino actor. Pensé que era más fácil. El tiempo me jugó en contra. Fue un placer, me seguiré dedicando a la actuación. Gracias a todos y estuvo bueno estar aquí", reconoció el artista que interpretó a "Pantera" en la serie de la Tv Pública tras ser descalificado.

Nacho Sureda, el primer eliminado.

En su primera semana de emisión, " MasterChef Celebrity" lideró su franja con un share de 48,76% y 14,78 puntos de rating promedio. A su vez, en las redes encaró el ranking de buzz social de programas con más de 98.5K tweets y más de 26 millones de impresiones, superando al resto de los programas de la TV Abierta en la semana.

.



Fue tendencia en Twitter Argentina en cada una de sus emisiones y llegó a ser tendencia mundial el 6 y 8 de octubre (#MasterChefArgentina & #MasterChefCelebrity). Alcanzó más de 20.6 Millones de video views totales y fue el contenido más visto de la semana en telefe.com.