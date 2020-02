"Primera mañana": ése es el nombre que recibe en radio el segmento de seis a nueve. Ése con el que te levantás y arrancás la jornada. Con la llegada de los canales de noticias de cable ese concepto se trasladó a la pantalla chica convirtiéndose también en uno de los momentos más fuertes a nivel informativo. La agenda pública, los casos más importantes, lo que ya se convirtió en noticia en otras partes del mundo: de eso se trata un noticiero en ese horario. De eso se trata "Santo Día", el segmento que conduce Santo Biasatti y que el próximo lunes 17 regresa a la pantalla de Crónica HD.

Por tercer año consecutivo, Biasatti retoma el envío que encabeza y al que confiere toda su impronta. Sin abandonar su formalidad, Santo se permite no sólo abocarse al análisis y la presentación de noticias, si no que se involucra en cada caso, haciendo propias las historias de los que sufren, reclaman justicia o piden ayuda.

Acompañado por Valentina Caff en la co conducción, Agustín Alvarez Rey en política, Juan Pablo Chiesa en consumo, Anabelia Cerezzo en policiales y Matías Ruffet en deportes, el staff se completa con Bárbara Pereira Corvalán en el clima y Gastón Samá con el estado de tránsito, Biasatti regresa a la pantalla recargado.

Más allá de la grieta, el periodismo

Santo es uno de los pocos periodistas que eligió no ubicarse de uno u otro lado de la grieta, si no mirar a ambos lados de ella. Se trata de un equilibrio delicado, que no siempre es sencillo de sostener, pero que le permite, en definitiva, mantener intactas sus cuotas de credibilidad y profesionalismo por sobre todas las cosas. Por eso lo eligen. Por eso regresa. Desde este lunes a las 6, por Crónica HD, vuelve Santo Día.