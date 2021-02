A partir de este lunes 1 de marzo llegan nuevas figuras a la pantalla de Crónica HD que sumarán más miradas a las noticias que preocupan a todo el país. El canal sigue creciendo y para este 2021 incorpora más voces y renueva su compromiso con la información para seguir firmes junto al pueblo .

Desde la madrugada, el canal ofrece una cobertura exhaustiva de los temas más importantes de la agenda para empezar bien informados. Leo Rossi y Valentina Caff estarán a cargo de "Es muy temprano" desde las 4.

Horas Antes de su debut en la Pantalla de alta definición Crónica, el conductor del hablo con DiarioShow.com y Revelo "la ansiedad y la emoción" Que Siente previo al inicio del Programa. "El ciclo va a tener un contenido muy informativo pero contado de una manera para que, si te estás yendo a dormir porque te acostás tarde, no te vayas a dormir amargado, ni salgas de tu casa para ir a trabajar con una mala energía, sino informado pero con una sonrisa en la cara ", garantizó el periodista.

"Queremos contar todo lo que sucede pero con buena onda. Tiene que ver con cómo llegan las cosas, porque la gente quiere informarse pero no quiere deprimirse" , analizó. Al mismo tiempo adelantó que "Es muy temprano" contará con el espacio para leer en vivo los comentarios que los espectadores manden tanto por WhatsApp como Instagram.

La programación del canal sigue a las 7 con "La Primera" Flavio Azzaro Carina Deferrari , junto a un gran equipo, para tener una mañana recargada de energía ofrecerán un combo de información, primicias y mucha buena onda.

"Con Flavio me veo genial, tiene una linda energía ideal para arrancar a la mañana, tiene barrio, entiende los problemas de la gente. Nosotros nos conocimos y pegamos onda enseguida. La idea es acompañar a la gente que se despierta, mientras empieza a prepararse para salir de sus casas, que lo hagan bien informados y con buena onda " , reconoció la periodista.

Luego, a las 9 se podrá ver en la pantalla el clásico de las mañanas, "Tiempo Real" , con Anabelia Cerezo y Daniel Gretzsche . Al mediodía continúa Chiche Gelblung con su noticiero y ahora acomapañado de Sofía Monachelli en la conducción. Y desde las 14, Martín Candalaft y Montserrat Brizuela "Crónica de la tarde" con toda la información para saber lo que pasó y lo que va a pasar.

Porque "tu denuncia es nuestro compromiso", Diego Moranzoni estará a las 16 al frente de "Crónicas 20.21" junto a Rosario Grimaldi . Y a las 18, "Siempre noticias" con Esteban "El Pelado" Trebucq y Mariana Diarco , una dupla imbatible, para darle voz a casos que de otra manera no son escuchados.

"La objetividad no existe. Creo es el involucramiento periodístico y no en la militancia. Cuando te involucrás sos parte de la noticia. Amo esta profesión y me involucro en las historias. Nuestro segmento refleja lo que pasa en la sociedad: un país quebrado" , manifestó Trebucq, director del exitoso ciclo, en diálogo con DiarioShow.com.

De lunes a viernes a las 21 horas Juan Cruz Sanz y Germán Mónaco lideran en "Punto Cero" los debates más calientes que nadie se anima a tratar y exponen los casos que sacuden a la Argentina real. De martes a viernes a las 22, Nacho Goano y Celeste Muriega conducen "Crónica Central" con un repaso de las noticias más importantes del día.

Los lunes a la noche se calienta la pantalla de Crónica HD. A las 22, Gastón Pauls conduce "Seres Libres" un programa dedicado a las adicciones, con conmovedores testimonios de artistas que la pelearon y salieron adelante.