Este lunes finalizó el " Súper Bailando 2019" y el gran ganador del certamen de baile fue Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña. Sin embargo, antes de darse a conocer el resultado final, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos para reflexionar sobre todo lo acontecido en este año.

"Este último ' ShowMatch' que estamos haciendo de 2019 se da en un momento muy particular de Argentina, como esto de un gran cambio. Que yo siento que genera mucha esperanza, realmente. Estamos empezando una nueva etapa y ojalá que esta energía renovada que se siente, por lo menos lo siento así yo en las calles, permita construir un país con más bienestar e igualdad, lo digo de corazón. Creo que refleja lo que siente y lo que quiere la gran mayoría de los argentinos", comenzó.

.

Parafraseando al presidente, Alberto Fernández, aseguró: ""El otro día lo escuchaba y dijo: 'Tenemos que dejar la grieta atrás' y realmente es algo que nos ha hecho pelota. Tenemos que estar unidos y eso es lo que nos pasa acá. Estamos unidos, más allá de tener pensamientos diferentes. Porque siento que éste país necesita de todos nosotros, nadie sobra cuando se trata de mejorar el país donde uno vive".

Y continuó: "También lo escuchaba al presidente hablar de la ética de las prioridades y es así. Estar para los que no pueden esperar más. Hay mucha gente que no puede esperar más. Tenemos que demostrar que somos solidarios, que nos importa la dignidad de cada uno de los que están. Todos queremos colaborar, en mayor o menor medida. Y nosotros lo vamos a seguir haciendo sin dudas".

"Este es el programa de la familia, es el programa de todos. Lo siento en la calle esto, todo el tiempo. En este último programa quiero agradecer mucho al público por el hecho de que un programa de televisión cumpla 30 años, eso es un milagro. Gracias a ustedes que nos dejan ser parte de su vida todos estos años. Gracias por dejarnos cumplir este sueño. Amamos lo que hacemos, y de esta manera haciendo el sueño nuestro cumplimos un montón de sueños en un montón de lugares de la Argentina", sostuvo sobre el ciclo que éste año cumplió tres décadas en la pantalla chica.

En la apertura bailaron parte del jurado y el VAR del "Súper Bailando" (Laflia).

Además, agradeció a su círculo íntimo. "También quiero agradecerle mucho a mi familia, fundamentalmente, a mi mujer (Guillermina Valdés) que me apoya siempre y a todos mis hijos que son parte esencial de mi vida. Tengo ocho hijos maravillosos y somos muy felices. Forman aparte de estos 30 años, los amo con todo mi corazón", agregó.

"El otro día viví un momento hermoso en San Lorenzo, le quiero agradecer a toda la familia de San Lorenzo. Hoy fui a la primera reunión de la comisión directiva como presidente y se me quebraba la voz. No podía hablar pensando en mi papá. La verdad que fue hermoso, con un récord de participación histórico en una elección dese 1954 donde me pusieron en frente del club. Así que estoy honrado y voy a honrar ese voto. Quiero trabajar muchísimo, me dan ganas de no tomarme vacaciones y quedarme ahí", manifestó sobre su nuevo rol en el club de fútbol.

Para cerrar, el conductor mandó sus buenos deseos. "Quiero terminar deseándoles todo el amor y el afecto del mundo. Una felices fiestas a todos los argentinos, nos merecemos una felices fiestas. Ojalá sea el 2020 muchísimo mejor que éste. Que tengamos mucho amor, mucha solidaridad con los que menos tienen intentando ayudarnos entre todos. Se puede ser solidario, hay que hacerlo. No se trata de dar lo que te sobra, sino de estar", concluyó.