En medio de la pandemia de coronavirus, la actualidad y el entretenimiento son herramientas fundamentales en la pantalla chica. Las personas en sus hogares buscan informarse como así también divertirse para combatir la cuarentena. Es por eso que los ciclos buscan a distintos referentes en el mundo del espectáculo para que cuenten cómo sobrellevan este momento y narren sus historias, como Natalia Oreiro quien el próximo miércoles estará en "Altavoz", el ciclo de la Televisión Pública, para debatir sobre el país.

A las 18.00, la actriz y cantante de 43 años dialogará con los conductores del programa, Cata D’Elía y Juani Velcoff Andino, y con jóvenes de todo el país que le preguntarán sobre su pasado, su arte y su mirada sobre la actualidad.

Altavoz brinda espacio para el debate con miradas propias, el entretenimiento y la información del mundo gamer. El programa comienza y continúa en las redes sociales, con un intercambio permanente con la comunidad digital.

Natalia Oreiro estará en "Altavoz", el ciclo de TV Pública que va de lunes a viernes a las 18.00.

En los últimos días, la uruguaya fue noticia en los medios cuando Pablo Echarri aclaró el motivo de su ruptura hace más de veinte años con ella. Todo fue tras los dichos de Augusto Tartúfoli quien aseguró semanas atrás que que la separación ocurrió cuando la artista le tiró, por error, al actor una caja de patitas de pollo congeladas que contenía dólares.

Pero el marido de Nancy Dupláa desmintió la situación y manifestó: "No fue el fin de nuestra relación. Pasaron muchas otras cosas... La culparon de algo en lo que no tuvo nada que ver".

"Ese fue un hecho real... Había 5 mil dólares en un paquete de patitas de pollo y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró. Un día necesitaba ese dinero y no estaba. Entonces, Eva me dijo que había tirado la caja a la basura", recordó en diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial "Agarrate Catalina".

"Tuve mucha buena suerte. Fui ahí, metí la cabeza en el tacho y la plata estaba", sostuvo el galán. Y concluyó sobre su pasado amoroso: "Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación. Pasaron muchas otras cosas... La culparon de algo en lo que no tuvo nada que ver".