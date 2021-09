Luego de que Mirtha Legrand reemplazara a Juana Viale en la conducción de " La Noche de Mirtha", la nieta de "La Chiqui" volvió a su rol tras realizar un aislamiento por viaje.

"A mí no me mandaron ningunas flores hoy eh... quiero decirlo. La Chiqui volvió y Juana también volvió. Ella estaba muy nerviosa y le salió espectacular. Ella se sintió muy cómoda pero me dijo ‘volvé vos a trabajar’. Te felicito abuelita por volverte a poner los tacos para trabajar", dijo Viale al inicio del programa de El Trece, que contó con la participación de la candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; y los periodistas Guadalupe Vázquez y Alfredo Leuco.

Con respecto al rating, el regreso de Mirtha era muy esperado y superó los once puntos, liderando la franja. Sin embargo, con la presencia de Juana en la conducción, la audiencia no tuvo el mismo comportamiento. " La Noche de Mirtha" midió 7.7 puntos, por lo que bajó 3.9 puntos en relación al fin de semana pasado. Así y todo, el ciclo fue uno de los cinco más vistos del día y el más visto del sábado en el canal.

Durante el programa, Juanita contó cómo vivió el regreso de su abuela a la televisión: "Todo el mundo habló de su brillantez, de su profesionalismo, de lo linda que estaba. Ella estaba con un poco de miedo y fue mucha emoción cuando salió pero se la vio divina; yo vi todo el programa en la computadora mientras lo realizaban porque estaba en la cuarentena".

Mirtha había vuelto a la conducción de su programa luego de su ausencia debido a la pandemia de Coronavirus. "Tengo que acordarme de cómo hacer televisión. Estuve encerrada 300 días, sin salir al balcón ni nada. Yo siempre tengo ganas de vivir pero te hace mal al cuerpo", dijo al regresar.

