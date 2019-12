Invitada a "El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, Rocío Oliva hizo fuertes declaraciones. La mediática dejó en claro que Diego Maradona forma parte del pasado ya que hace cuatro meses encontró el amor en brazos de otro hombre.

En los primeros minutos del reportaje, Oliva contó su nuevo emprendimiento: una academia de fútbol para mujeres. "Hay muchas chicas que les gusta jugar fútbol y no pueden porque no tienen acceso. Acá va a costar muchisimo más. Nuestro país es súper machista y futbolero.

Es un gran cambio cultural", expresó sobre su nuevo proyecto deportivo.

Rocío Oliva rompió el silencio en Crónica HD (Carlos Ventura/Crónica).

"Este año voy a festejar las fiestas con mi familia y en mi casa. Vamos a ser como 40 personas. Extrañaba mucho al país y me perdí de mi familia durante muchos años", manifestó sincera. Por otro lado, consultada sobre su nuevo romance, acotó: "Estoy en una nueva relación, me pude permitir estar con otra persona. Quizás hay personas que les cuesta menos. Pero para mi es más complicado. Me cuesta muchisimo enamorarme. Me siento bien, ahora, en el sentido de que me siento acompañada".

En paralelo, Oliva advirtió que "se dijeron muchas mentiras" sobre ella y el vínculo con Maradona. "Estoy bien, estoy entera. Tengo proyectos para trabajar en televisión con un proyecto deportivo para 2020", adelantó.

"Me pone contenta haber terminado en buenos términos con Diego. Cuando le conté lo de la academia de fútbol se quedó sorprendido, pero me dijo que estaba muy orgulloso por lo que logré", comentó sobre su actual relación con el Diez. Además, admitió que no tienen una conversación diaria, pero destacó que ambos están para el otro cuando lo necesiten.

También, interrogada por la materidad, manifestó: "Hablamos de ser padres (con Diego) en el pasado, cuando estabamos en pareja. De todos modos, no me corre el tiempo ni el apuro".

Rocío Oliva y una charla íntima con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio (Carlos Ventura/Crónica).

Por último, sobre el rol de la mujer en estos tiempos analizó: "No me gusta mucho que se pierda lo del piropo, eso no comparto (con el feminismo). Me gusta el piropo, a la mujer le gusta eso. Ahora está todo mezclado y los hombres tienen miedo a lo que dicen o dejan de decir. Igual, me gusta que la mujer sea escuchada ahora. La mujer siempre tiene que poner los límites".