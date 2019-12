A sus 59 años, Beto Casella es un ícono de la televisión argentina. El conductor contempla una larga trayectoria llena de éxitos y grandes historias. Desde el 2006 es el líder de "Bendita TV", el ciclo televisivo que se convirtió en un clásico de la pantalla chica.

Este domingo, el presentador televisivo visitó "El Run Run del Espectáculo", el ciclo de Crónica HD conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, y habló sin rodeos sobre todos los temas. "Bendita me hace feliz, me mato de risa desde que llego (al canal). Hay que armar grupo felices, grupos de laburos que tengan ganas de ir", comenzó a decir. Y brindó detalles de la relación con sus compañeros: "Any Ventura está bien, tiene un buen macho para una buena hembra. Hablamos de quién tiene sexo. Depende de las épocas. El grupo de Bendita es muy sexual".

"Alejandra Maglietti está en un buen momento sexual, está fogosa. Está en un momento de simultaneidad, es envidiable. La semana pasada el ranking se lo llevó ella. Se que está en un momento que está disfrutando cosas nuevas. Me dijo dos o tres veces que está permitiendose descubrir cosas nuevas. Puede estar incorporando más gente o... Ella siempre fue bastante conservadora. Venía de una etapa de relaciones monogámicas", comentó Casella. Y agregó convencido: "Horacio Pagani ha pagado por sexo. Toda su vida debe haber pagado. 'Los buenos muchachos' eran de sacar la billetera".

Una charla imperdible con Beto Casella por la pantalla de Crónica HD.

"Yo crucé los 80' y me cuidaba bastante. Pero era un año muy sexual y había terror a tener el virus del HIV. Me acuerdo de haberme hecho dos o tres análisis porque estaba asustado", reveló y sostuvo que "el sexo hay que disfrutarlo".

En paralelo, cuestionó la postura de la Iglesia sobre las relaciones sexuales: "Me parece que el celibato es antinatural. Tienen una naturaleza interior sexual, la Iglesia deberá replantearse varias cosas. Tiene muchas cosas que revisar. La Iglesia católica tiene que transformarse".

También, opinó sobre la polémica en torno a los famosos que se graban teniendo relaciones sexuales y que, en algunos casos, esas imágenes salen a la luz. "Yo me filmé un par veces desnudo y también teniendo sexo", lanzó y dio detalles sobre su intimidad sin problemas. Además, destacó que lejos de ser una actividad para el olvido le trajo divertidas anécdotas con su pareja.

Su mirada sobre Alberto, Cristina y " Actrices Argentinas"

Por otro lado, hizo referencia a la asunción de Alberto Fernández como presidente de la Nación. Al respecto, advirtió: "Lo vivo con expectativa por lo que viene. Sino venimos de bajón en bajón. En una semana hicieron anuncios positivos. En principio es ver cómo los que más tienen les dan una mano a los que menos tienen. No me parece mal, o por lo menos lo que se anunció hasta ahora".

"Alberto no fue un chupamedias de Cristina Fernández de Kirchner en los 12 años que estuvo. Hoy salió en una radio a hablar de las retenciones. En otra época a Cristina le costaba mucho (hablar en los medios)", resaltó. Además recordó el día que entrevistó a la exmandataria en su ciclo televisivo: "Fue una experiencia. Se notaba mucho que estaba en campaña".

Por otro lado, se refirió al rol que ocupa el colectivo " Actrices Argentinas" en nuestra sociedad. "Retocaría el colectivo de Actrices. Ahora se piensa tres veces antes de decir algo. Me parece que es la situación, depende quién, cómo", analizó.

Mirtha, Susana y Tinelli: ¿Cómo ve a la televisión en este momento?

Al ser consultado sobre cómo ve a la televisión argentina, el conductor subrayó el rol de Marcelo Tinelli en el medio. "Este pibe es un fenómeno increíble que excede cualquier cosa antes vista en la televisión argentina. Creo que no hay otro caso de alguien que este 30 años liderando en la audencia", resaltó.

En la misma línea, remarcó que Mirtha Legrand y Susana Giménez "tienen la vigencia y el cariño del público", pero ninguna de las dos hace un programa que se transmita cuatro veces a la semana y logré los número que alcanza " ShowMatch" en el rating.