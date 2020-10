@Antoravinale

Con la llegada de la primavera, florecieron nuevas figuras y ciclos en la pantalla de Crónica HD. Desde el 5 de octubre “Crónica al Mediodía” contará con la conducción de Martín Candalaft y Ana Sicilia.

Entre las 14 y 16 horas, la dupla presentará noticias que involucren a los televidentes y, sin perder el estilo único del canal, continuará compartiendo información sobre la actualidad y los hechos policiales.

"Me encanta porque Crónica es el canal del pueblo como dice el slogan, es emblemático, y estar en un canal con tanta historia y trayectoria, que hayan pensado en uno te genera orgullo", expresó Candalaft en diálogo con DiarioShow.com.



Sorprendido por la propuesta televisiva, el periodista comentó: "Me llamaron y citaron, nunca había ido a Crónica. Me entusiasmó la idea y está buenísimo que piensen en uno para estar al frente de un programa. Pero cuando empecé a hablar pasé de la sorpresa al entusiasmo".

Con respecto al contenido informativo del nuevo segmento, el conductor manifestó: "Queremos contar en cada programa una historia propia. Algo que no se haya visto en otros noticieros, que sean exclusivas nuestras. Esas historias que afectan a la gente, que involucran a todos. Queremos apostar a las historias de vida y después nos vamos a abocar a los policiales, que es lo que consume más horas en los noticieros. Siempre volcado a la actualidad".



"Queremos contar alguna historia por día que no se haya visto en otros lados y también vamos a seguir los temas más importantes, sobre todo los que afectan a la gente. Nosotros queremos contarles lo que nos pasa a todos día a día", sostuvo firme.



Por su parte, su compañera y conductora, Ana Sicilia, declaró: "Me genera mucha alegría poder seguir al frente con Crónica al Mediodía y continuar con la franja horaria. Sentís que la audiencia ya está del otro lado".