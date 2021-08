@AnaliaCab

La suya es una historia casi "mágica", pero también obedece a talento propio y voluntad. Mariana Genesio llamó la atención de todos por ser la belleza que acompañaba a su entonces pareja, el guionista Nicolás Giacobone, en la entrega de los Premios Oscar 2014, donde él fue uno de los cuatro ganadores al mejor guion original por la película "Birdman". Pero esa anécdota quedó pronto atrás ya que la actriz luego trabajó en " El Marginal 2" con un personaje secundario pero fuerte.

Desde entonces, su carrera cobró vuelo y se convirtió en otro ejemplo de cómo el medio artístico puede ayudar a erradicar prejuicios anacrónicos y tontos. Mariana es una de las actrices trans más cotizadas en la actualidad, y desde el viernes 20 de agosto la veremos nuevamente en su papel de Emma Uriburu para "Pequeñas Victorias" en Amazon Prime Video -para toda Latinoamérica y Estados Unidos- y en Telefé desde el 30.

La secuela de la miniserie que se emitió en 2019 en el canal de las pelotas ahora mostrará nuevos desafíos para este grupo de mamás que trabaja codo a codo en la crianza de la niña que llegó a sus vidas por medio de la subrogación de vientre. Cabe recordar que Genesio Peña en esta ficción es la donante, que en algún momento acudió a la donación de esperma por dinero para ayudar a un ser querido y luego le surgió la intriga de conocer a la bebé.

La nena creció y sus mamás acompañan.

Esta segunda parte de la historia, protagonizada además por Julieta Díaz y Natalie Pérez, junto a Facundo Arana, Alan Sabbagh Juan Leyrado y Lola Loyacono, retoma con el inicio escolar de Victoria, lo que pondrá a sus madres frente a los conflictos personales que habían pasado a segundo plano durante los primeros años de vida de la niña. Ahora las tres tendrán que encontrar la mejor versión de sí mismas y descubrir sus propias identidades para reconciliarlas con sus roles como madres de Victoria.

Emma es una chica trans que vivía en Casa Diana, un hogar que fundó junto a su madre adoptiva, Marlene (Osmar Núñez). "Cuando se dio a conocer este proyecto y se supo que una de las actrices tenía que ser trans, pensaron en mí. Y la verdad, se la jugaron. Hicieron una gran apuesta. Me llamaron y me ofrecieron el papel. Una vez que acepté, me hicieron varias pruebas de cámaras. Daniel Burman y Érika Halvorsen, los creadores de la novela, me presentaron a Facundo Arana y también ensayamos algunas escenas para ver si había química entre nuestros personajes" contó la cordobesa en una entrevista con lanacion.com.

Acerca de cómo fue hacer este primer protagónico, reveló: "Al principio estaba aterrada. Cuando me di cuenta de que iba a trabajar en un canal líder con gente súper exitosa, entré en pánico. Pero cuando empecé a grabar, entendí que las herramientas para hacer bien mi papel estaban ahí. Cada curso, cada obra de teatro, todo sirvió, y dejé de sentirme intimidada".

