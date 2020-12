Días atrás se confirmó la renuncia de María Laura Santillán de "Telenoche" después de estar al frente 16 años de uno de los noticieros más emblemáticos de la televisión argentina. Se esperaba que la periodista no forme parte del programa a partir del 2021, pero de manera sorpresiva decidió ausentarse de la emisión de este martes y planea no volver.

Según reveló La Nación, Santillán participaría del ciclo de noticias de El Trece hasta el 18 de diciembre, por eso su falta en el programa del 15 llamó mucho la atención y Diego Leuco se hizo cargo de la conducción.

.

Se especulaba también que Santillán siguiría trabajando para El Trece o en la señal TN para continuar su pertenencia al grupo de Artear como desde hace casi 30 años. Si bien otra de las versiones apuntaba su pase hacia A24, luego de su ausencia en la pantalla nacieron nuevos trascendidos que despertó un escándalo por su inesperada actitud.

Durante la emisión del noticiero, el periodista Adrián Pallares reveló a través de su cuenta de Twitter: "'Telenoche' sin María Laura Santillán. Carta documento feroz y juicio millonario en puerta".

Además detalló que "ni sus compañeros sabían que hoy (por el martes) no iba a estar". Y reveló también que "la gente de El Trece prefería una salida más tranquila". Luego lamentó: "No será posible".

@telenoche sin María Laura Santillan. Carta documento feroz y juicio millonario en puerta. Ni sus compañeros sabían que hoy no iba a estar. La gente de @eltreceoficial preferís una salida más tranquila. No será posible ! — adrian pallares (@adrianpalla) December 15, 2020

Por su parte, al arrancar el noticiero en la noche del martes, Leuco anunció: "Hola, buenas noches, bienvenidos. Arrancamos el programa, hoy sin María que se sentía mal". Pero la escueta explicación del conductor no alcanzó para frenar los trascendidos sobre su salida en malos términos.

Diego Leuco condujo el programa sin María Laura Santillán.

Este miércoles al aire de "Intrusos", Pallares completó: "Leuco se enteró diez minutos antes que María Laura no iba a estar y que había mandado carta dcumento". "Autoridades decidieron que María Laura Santillán no tuviera renovación de contrato para el año que viene, entonces ella mandó una carta documento al canal, se dio por despedida y si bien el viernes 18 sería su último día al frente del noticiero decidió que no volvería para despedirse", aseguró.

"Muy enojada, ella dijo: 'No voy a ir, no les voy a dar el gusto de hacer una sonrisa, de agradecer... que la noticia sea que yo me fui, no que ellos me echaron", contó el panelista.