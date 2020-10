@RFilighera

El valor del periodismo en la búsqueda de la información, allí donde los hechos le ponen sello y protagonismo a la "caliente" agenda cotidiana. "Tiempo real" es esto y mucho más, hasta el punto de haberse convertido en un verdadero clásico de la pantalla de Crónica HD (con nueva programación y mayores desafíos) y que a partir del próximo lunes 5 se podrá ver en el horario de 9 a 12, con la habitual conducción de Anabelia Cerezo y Daniel Gretzschel, más el aporte de un importante equipo de columnistas, productores y técnicos.

En charla con DiarioShow, Anabelia Cerezo destacó: "Continuaremos con la misma tónica del ciclo, de hecho, el objetivo que perseguimos tiene que ver con los temas propios y con las denuncias que lleva a cabo la gente y que forman parte de nuestro lema: 'Tu denuncia es nuestro compromiso'". La periodista destacó que "por un lado se encuentra la agenda diaria, que, obviamente, no escapa de nuestra programación general, pero, por otra parte, desarrollamos la cobertura que llevan a cabo los móviles con los casos que llegan a nuestra producción".

Y en ese devenir de testimonios, Anabelia dijo: "Muchos de estos de estos episodios son de índole particular doméstico, es decir: violencia de género, abuso de menores, conflictos entre familiares y vecinos. A esto le sumamos recorrido por la política, la inseguridad, el tema social, sin embargo, me interesa resaltar que, por sobre todas las cosas, somos receptores de la denuncia que nos acerca la gente. Es decir que le damos voz a esa franja poblacional que no suele tener presencia en otros medios".

Por su parte, Daniel Gretzschel valorizó, una y otra vez, la participación del hombre corriente, que "confía en nosotros y nos confiesa, plenamente, su inquietud". A su vez, resaltó que "hemos marcado agenda nacional con temas como la usurpación de tierras, la inseguridad y también en otras problemáticas como con la angustia socioeconómica y con todo lo referido al IFE (ingreso familiar de emergencia)".

Para finalizar, Gretzschel relató que "el corazón de Crónica siempre tuvo que ver con la presencia periodística en la calle; en esta oportunidad, contamos con seis móviles en vivo y, en este sentido, me interesa subrayar la actitud de inversión que tiene la empresa, y que no solamente se refleja en los equipos y la inclusión de cámaras nuevas y otros dispositivos técnicos, sino que se suma, también, a la posibilidad de poder contar una mayor cantidad de periodistas".

