FICCIONES

Argentina, Tierra de Amor y Venganza

"ATAV" fue la novela del 2019. La China Suárez, Gonzalo Heredia, Delfina Chaves, Benjamín Vicuña y Albert Baró fueron los grandes protagonistas de esta ficción que comenzó en marzo y terminaría el 30 de este mes.

La serie está ambientada en los años 30'. Torcuato (Vicuña) escapa de la Guerra Civil española y viaja a Argentina para sacarle el dinero a compañero Bruno (Baró), al que asegura que está muerto. Sin embargo, éste logra vengarze de su examigo y hasta se queda con su esposa Lucía (Chaves). Ambos viven un apasionado romance con encuentros y desencuentros.

Por otro lado está Raquel (Suárez), una joven polaca que embarca al país en busca de un mejor futuro y con la esperanza de poder ayudar a su familia. Pero, su ilusión se cae rapidamente al ver que la obligan a trabajar en un burdel donde deberá prostituirse. "La Polaca" se convierte en un emblema de la lucha de las mujeres y consigue el amor de Aldo (Heredia) quien siempre la acompañó y luchó por estar a su lado.

Mercedes Funes, Malena Sánchez, Fernán Mirás, Candela Veltrano, Andrea Frigerio, Julia Calvo y Diego Dominguez, entre tantos otros, también fueron parte de este gran éxito que hizo puntos de rating de hasta 15 puntos.

Pequeña Victoria

"Pequeña Victoria" fue la última gran apuesta que realizó Telefe. Julieta Díaz, Natalie Pérez, Inés Estévez y Mariana Genesio Peña protagonizaron esta moderna historia junto a Luciano Castro, Facundo Arana, Nicolás Francella y Daniel Hendler.

La comedia romántica debutó en la pantalla chica el lunes 16 de septiembre a las 22.15hs con un promedio de 17 puntos de rating. La historia narra el nacimiento de una beba que une los caminos de cuatro mujeres con diferentes realidades: Jazmín (Julieta Díaz), Bárbara ( Natalie Pérez), Selva ( Inés Estévez) y Emma (Mariana Genesio).

Jazmín es una ejecutiva exitosa que subrogó -de manera clandestina- el vientre de Bárbara para poder ser madre y que el embarazo no perjudique su carrera en ascenso. Bárbara, por su parte, alquiló su vientre a cambio de una remuneración que mejore su calidad de vida. Al entrar en trabajo de parto, pide un auto para ir a la clínica y así conoce a Selva, la conductora, que la acompaña y decide no separarse de la beba. Para sorpresa de todas, también se hace presente en la clínica Emma, la donante de esperma.

Pequeña "gran" Victoria en Telefe (Fernando Perez Re/ Crónica)

Ellas transgreden los protocolos de subrogación y deciden compartir la crianza de la Pequeña Victoria. Forman un vínculo que no viene dado por la maternidad, sino por la relación que construyen alrededor de su hija.

La novela tuvo 51 capítulos y después de cuatro meses al aire llegó a su fin. En épocas de cambios sociales, la fición trajo tramas argumentativas, como embarazos subrogados y amores "sin géneros", que llevaron a la reflexión.

El Marginal 3

La nueva temporada se sitúa como un "paréntesis" entre la primera y la segunda, ocurre dos años después del "motín de las palomas" y uno antes del "secuestro de Luna Lunati", el personaje que encarnó Maite Lanata se vio este año en la ficción nacional junto a Toto Ferro, un nuevo actor que se robó el protagonismo. También estuvo Alejandro Awada y Ana María Picchio como novedad. Pero el elenco principal estuvo firme en esta tercera parte: Nicolás Furtado, Claudio Rissi, Gerardo Romano, Matina Gusmán y Abel Ayala, entre otros.

Tras el final, Sebastián Ortega confirmó que habrá una nueva temporada de "El Marginal". Todavía no se conocen muchos detalles, lo único es que continua en orden cronológico y tiene fecha prevista para el 2021.

Tu Parte del Trato

Nicolás Cabré es el gran protagonista de este unitario de Canal Trece y lo acompañan Eleonora Wexler y Jazmín Stuart. Además se encuentran figuras como Gustavo Garzón, Carola Reyna, Federico Olivera, Romina Ricci, Roberto Vallejos, Fabián Arenillas, Hugo Arana, Natalia Lobo, Federico Salles, Julieta Vallina, Silvia Kutika y Loren Acuña.

La ficción consta de ocho episodios y habla acerca de la vida de Carlos (Cabré), un empleado en una importante empresa financiera. Su especialidad es evaluar y detectar oportunidades en el mercado. Pero su enorme talento en la materia no suele ser reconocido.

Su jefe es capaz de privarlo de un merecido ascenso para promover a gente de su propio riñón, que no posee ni la mínima preparación técnica. Esta situación lo tiene sumamente hastiado, pero sucede algo inesperado que cambiará el rumbo del delicado caso. La ficción alcanzó promedios de 9 puntos de raiting y contó con ocho capítulo.

Inconvivencia

Laurita Fernández debutó en la pantalla de Telefe como actriz dramática en este nuevo unitario. Junto con Tomás Fonzi, contaron la historia de Caro y Lucas, una pareja que tras siete años de romance se enfrenta a una crisis por una relación desgastada y llena de reproches. Entonces, para intentar salvar su vínculo, se proponen terminar con aquello que los está ahogando: la convivencia.

En la serie de 10 episodios, que midió 6,8 puntos en su debut, cuenta con la participación de Gastón Soffritti, Luis Machín, Marina Bellati, Cristina Banegas e Iair Said.

Huerfanas

"Kırgın Çiçekler" en su idioma original, es una telenovela turca estrenada en 2015. Cuenta con tres temporadas, la primera de 50 episodios, la segunda de 38 y la tercera empezó el 18 de septiembre y continúa emitiéndose en su país de origen.

Tras su éxito en Argentina, la ficción comenzó a transmitir dos episodios por día por la pantalla de Telefe, uno a las 6 y otro a las 9. "Huerfanas" cuenta la historia de Eylül, una joven de dieciséis años que es acosada por su padrastro. Cuando le cuenta esta situación a su madre, ésta la llama mentirosa y opta por llevarla a un orfanato en lugar de dejar a su marido.

En el orfanato Eylül se hará amiga de tres chicas Songül, Kader y Meral. Las cuatro son humilladas y calumniadas por los jóvenes ricos de la zona. Cuando ninguna de las escuelas públicas las quiere aceptar debido a las calumnias, la asistente social del orfanato logra que las acepten como alumnas en el colegio privado del barrio. Esto hará más difícil la vida para Eylül y sus tres amigas.

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

ShowMatch

En su temporada número 30, Marcelo Tinelli apostó a un "Súper Bailando", con nuevas y viejas figuras, y a "Genios de la Argentina", que no rindió lo que esperaba y decidió levantarlo a los pocos meses. Las coreógrafías, los cruces y romances que se dieron en la pista más famosa cosecharon puntos de rating y es por eso que, el conductor puso todas sus fichas en el certamen.

El pasado lunes 16, sus ganadores resultaron Nicolás Occhiato y Florencia Jazmín Peña, quienes se integraron a mitad de año al reality. Para despedir un gran año, la producción preparó videos emotivos y un musical de jurados y coaches que deslumbró a todos, así se vio reflejado en el rating ya que promedió 20.3 puntos y lideró el prime time.

Susana Giménez

Este año, la diva volvió renovada a la pantalla chica y se mostró concentrada en su espacio televisivo, en el que entrevistó a fuertes figuras del medio y estrenó su sección "Pequeños Gigantes", formato que compró al canal mexicano Las Estrellas. Cada domingo logró 11.5 y se posicionó como lo más visto del fin de semana.

En su última emisión, Susana recibió la visita de "La Abuela", interpretada por Antonio Gasalla, y de Pablo Lescano, quien brindó un musical con su banda "Damas Gratis". Además, mostró un desopilante sketch en el que participaron muchos famosos como Tini Stoessel, El Polaco, "El Puma" Rodríguez, Silvio Soldán, Julieta Díaz, Lali Espósito, entre otros. El promedio fue 15.2 con picos de 17 durante el programa.

Mirtha Legrand

Los almuerzos y cenas de la conductora fueron protagonistas este año ya sea por sus invitados o sus declaraciones en la mesa más famosa. Además, la gran diva no le escapó a la situación económica y social del país, y hasta lapidó a Mauricio Macri: "Era un triunfador y se convirtió en un fracasado". Luego, Mirtha le pidió disculpas públicas pero, al parecer, eso no alcanzó para el ex mandatario ya que en su despedida como Presidente no la invitó.

A pesar de este cruce, Legrand tuvo un buen 2019 y a pesar de sus 92 años, se nota que lo disfrutó al máximo nivel. Probablemente, el próximo año vuelva a la pantalla chica con sus clásicos programas.

La "mesaza" de Mirtha Legrand.

Los Ángeles de la Mañana

El ciclo de Ángel De Brito es el más visto en su horario con 6 puntos y es por eso que, El Trece, decidió que vaya tres horas por día y se quede con el lugar que ocupaba "El Zorro". Las notas en vivo, los informes y sus picantes panelistas son algunos de los motivos por los cuales son los elegidos por la audiencia.

Este año, Graciela Alfano debutó como integrante del panel y se sacó chispas con Yanina Latorre, quien tiene su silla asegurada en 2020. Sin embargo, la ex vedette decidió abandonar el programa y días después se sentó en "Intrusos" a criticar al conductor y a sus ex compañeras. “Ángel me cerraba el micrófono. Tiene una cosa que yo detesto y ya se lo dije, es una censura. Yo no sé si es una falla como conductor o si le gusta. Es misógino”, aseguró enfurecida.

Aún así, el periodista no le dio importancia a sus dichos y continuó con su exitoso producto, que lleva tres años al aire bajo la producción de Mandarina TV.

"Los Ángeles de la Mañana"

El Precio Justo

Lizy Tagliani debutó como conductora este año, más precisamente en febrero, con un producto de entretenimiento que poco a poco se ganó el cariño de la audiencia y eso se ve reflejado en su planilla, donde marca 5 puntos de rating.

La capocómica se posicionó en un nueva faceta, que la convirtió en la revelación de la pantalla chica. Allí interactúa con los participantes y aporta su cuota de humor en cada emisión de Telefe. Sin dudas, este ciclo se ganó su lugar y Lizy fue la conductora "justa" para este proyecto.

Lizy Tagliani es la gran protagonista de "El Precio Justo".

Incorrectas

Moria Casán se luce en la pantalla chica con su magazine junto a un grupo de famosas, que saben causar polémica. Hablamos de Mica Viciconte, Carolina Papaleo, Yanina Screpante, Natalie Weber, Sofía Zámolo, Nora Cárpena, Vicky Xipoltakis y Celina Rucci, quienes opinan sin piedad de los temas de la farándula. A pesar de su bajo rating, 2.5 puntos, el programa sigue adelante con su estilo picante y la lengua "karateca" de la "One".

Moria Casán se luce en "Incorrectas" con su estilo inconfundible.

Corte y confección

El reality show dedicado al mundo de la moda que pone a prueba a 16 participantes cuenta con la conducción de Andrea Politti, quien fue elegida por LaFlia para estar al frente del ciclo. Este nuevo proyecto de la productora de Marcelo Tinelli fue, sin dudas, un gran acierto en las tardes de El Trece debido a su repercusión y rating (6 puntos). Tal es así que en el año tuvo dos exitosas temporadas y ya trabajan en una tercera entrega.