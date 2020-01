En un mano a mano imperdible, Flor de la V habló de todo con "Tarde o Temprano", el ciclo conducido por Luis Bremer por la pantalla de Crónica HD. Consultada por las desafortunadas declaraciones de Walter Queijeiro, la actriz respondió convencida: "(Sus declaraciones) las tomo como nada. Por suerte, la sociedad está mucho más preparada y la condena social es mucho más inmediata. Lo que dijo es violencia de género y la gente lo toma así. El repudio es inmediato".

"Gente con ese pensamiento sigue habiendo y va haber, pero van quedando menos. Por suerte vamos cambiando. Ya no toleramos la discriminación. El castigo debería ser más severo, pero lo importante es que quedan en evidencia", declaró convencida.

A esto se suma que Victoria Donda, la titular del INADI, se solidarizó con la artista y salió a repudiar las declaraciones de Queijeiro a través de su cuenta de Twitter. "Como titular del INADI abrazo a Flor de la V y a todas aquellas personas que eligen su identidad sexual libremente y sin condicionarse por opiniones de terceros a los que bien les hace falta una clase de ESI", manifestó en uno de sus tuits. Al respecto, Flor de la V comentó que recibió una llamada telefónica de Donda sobre éste asunto.

Victoria Donda, titular del INADI, se solidarizó con la actriz. (Captura TV)

Es que el periodista arremetió contra la humorista en su paso por " El Show del Espectáculo", el ciclo conducido por Ulises Jaitt en la radio "La Salada" AM 1300, donde sostuvo: "Biológicamente es un hombre. Tiene documento y la ley la considera mujer, pero biológicamente es un hombre. Los arqueólogos que investigarán de acá unos años si fue hombre o mujer van a tener complicaciones".

Y agregó: "No soy médico, pero si tienen alguna enfermedad, yo creo que le van a tener que dar la medicación correspondiente a un hombre".

La artista le contestó a Walter Queijeiro. (Captura TV)

Por otro lado, Flor también habló de cómo vive la temporada en Mar del Plata. "He tenido temporadas maravillosas y otras que no. No me fijo con lo que hacen los demás, estamos felices. Es un verano maravilloso, las playas están llenas. Había gente que venía los fines de semana solamente, y ahora hay mucha más gente tanto en la semanada como los fines. Es un éxito total", expresó la artista que encabeza "La fiesta inolvidable" en "La Feliz" y que cuenta con un un gran elenco: Yayo, Nazareno Mottola, Gabo Usandivaras, Mariquena del Prado, Georgina Tirotta, Bianca Iovenitti, Yasmin Corti, Alejandra Eden y Rebo Mago. "Mi show es un homenaje a grandes figuras del medio y también a la diversidad. Es una revista moderna, el futuro de nuestra sociedad", añadió.

"Estoy agradecidísima con Mirtha (Legrand). La extraño mucho en la temporada, es una gran ausencia", reveló sobre la diva de los almuerzos, quien será su invitada de honor está noche en el teatro Corrientes.