La suerte estaría echada para Laurita Fernández y "El Club de las divorciadas", ya que continúa sin lograr el mínimo de 5 puntos que El Trece tenía como meta para ese horario. Encima perjudica al ciclo que sigue, "El Gran Premio de la cocina", al recibir un piso tan bajo.

El programa empezó con cierta ilusión al contratar a la sexóloga Alessandra Rampolla, quien se despidió del ciclo a dos semanas del estreno, y un gran equipo, además de productores y lo que significa poner en marcha semejante producción. Para la productora de Martín Kweller es cuestión de tiempo (poco) para que haya un adiós apresurado, según informó La Pavada.

Por su parte, Laurita, ya estaría pensando a futuro y busca productor para hacer “Chicago” junto a su amiga Flor Peña.

Hace un tiempo, Fernando Piaggio recordó en "El Run Run del Espectáculo", ciclo de Crónica HD, una declaración que le resultó llamativa por parte de la ex pareja de Nicolás Cabré. Al respecto advirtió: "Hubo una nota que me llamó la atención en la que ella decía que no iba a pensar en el rating. Si estás en la televisión, tenés que pensar en el rating porque lo van a pensar los directivos y aquellos que dan la orden".

.

"El programa está haciendo entre 3.8 y 4.1 puntos de rating y atención que 'Super Super, el programa de José María Listorti, empezó muy bien y se está acercando al piso bajo que tiene Laurita Fernández", concluyó.

Entonces, ¿qué pasará con el ciclo de Laurita Fernández?