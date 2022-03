@LuisVenturaSoy

No importa dónde se organice, mucho menos cuándo lo lleven a cabo y tampoco si es presencial o si es "on line"; el Martín Fierro sigue siendo inmortal. Porque lo imaginaron de acero inoxidable para que no pierda vigencia ni se herrumbre, y el sábado 12 de marzo la entidad que lo creó y le sigue dando vida realizó una entrega de 38 rubros con sus respectivas estatuillas en la edición Federal, con su respectivo Oro.

El evento fue organizado en Catamarca, puntualmente en su capital, y "detonó" el salón del Sindicato Gastronómico con 500 personas, asistentes y apasionadas, quedando unas 150 sin poder ingresar porque la capacidad del lugar no lo permitía. Porque estaba colapsado.

Radios, canales, programas, periodistas, profesionales de la comunicación y locutores nacionales se acercaron de todos los puntos cardinales de la Argentina con traslados que llevaron hasta 19 horas de ruta a los ilusionados nominados, que viajaron con ánimo de subir al escenario para agradecer el premio y también a la entidad que lo otorga.

El Oro fue para el noticiero "Primera edición" de canal 8 de San Juan.

El Martín Fierro Federal en realidad es el premio más importante a nivel general, porque contempla y distingue los aportes de todo el país. Todas y cada una de las provincias son consideradas, nominadas y premiadas en veladas que no tuvieron interrupciones, a pesar de la pandemia mundial que seguimos viviendo ya que cuando no se pudo con presencia física se utilizó el sistema "streaming" para no interrumpir las entregas y las celebraciones.

En esta oportunidad, el Federal de Catamarca contó como maestros de ceremonias con Karina Mazzocco y Robertito Funes Ugarte, durante las tres horas de evento, una más de lo que se había programado y obligó a modificar la programación de A24, en función de lo que fue generando esta nueva edición del Martín Fierro.

En la delegación que participó de la gran gala estuvieron Julia Zenko, que deleitó con su voz y su música, el eterno Silvio Soldán que encendió la noche con su carisma y anecdotario, José María Muscari, Esteban "Pelado" Trebucq y Pablo Kablan, entre algunos de los famosos que formaron parte de este nuevo y viejo Martín Fierro que se reinventa y mantiene su vigencia a través del tiempo. El premio es inmortal. Te lo digo yo.