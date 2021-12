En cada capítulo de la "1-5/18", Lautaro (Nicolás García Hume) llega a nuevos niveles de maldad. Sus negocios y su ambición logran poner en peligro a todos los que tiene a su alrededor y esta vez se cobró a una nueva víctima: Noelia, interpretada por Leonor Manso.

Noelia escuchó el plan que tramaba Lautaro junto a Miranda (Romina Gaetani) y todo terminó en una pelea entre los personajes de Hume y Manso que terminó con la muerte de Noelia a causa de un paro cardíaco al que no pudo sobrevivir, lo que dejó en shock a los fanáticos de la serie.

" La 1-5/18": el video de la muerte de Noelia

El verdadero motivo por el que Leonor Manso abandonó " La 1-5/18"

En diálogo con Marcela Coronel en el ciclo radial "Mientras Tanto", Manso explicó: ″Con mucho dolor, me fui de ' La 1-5/18', la novela de Polka, porque no me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación". .

La actriz contó cómo fue que comunicó su decisión: "Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien; conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí. Hay lindo clima en esa grabación, con mucha gente joven, muy linda".

La muerte de Noelia deja varias historias inconclusas, como la de su hijo, interpretado por Felipe Colombo, y obviamente ya no estará presente la tensión entre ella y García Hume.