A pesar de las polémicas que rodean a la novela, "La 1-5/18" sigue atrapando a los televidentes argentinos. Las historias de los personajes, los conflictos y la trama que oculta muchos secretos, despierta un gran interés cada noche. Una de las principales verdades ocultas es la que lleva Rita (Lali González), sobre el origen de Mati (Balthazar Murillo), el hijo adoptivo de Renata (Bárbara Lombardo) y el Doctor Sebástian (Luciano Cáceres).

.

En el capítulo del martes, Mati estaba enojado con sus padres por que lo querían enviar a estudiar a un internado en Inglaterra. "Ellos me querían sacar de encima mandándome a Londres, pero no fui, me vine a La uno, así que ahora que se la banquen", exclamó molesto. Es que desde algunos episodios anteriores, el muchacho se encuentra viviendo con Rita y su marido Lautaro (Nico García) en el barrio.

La mujer, en un intento de que el chico comprendiera a sus padres y se reconcilien, le dijo que los adultos siempre tratan de hacer lo mejor para sus hijos, a lo que el joven respondió: "Todos menos los mios, los biológicos me vendieron y los adoptivos no me entienden". En ese momento, la cara de Rita se transformó en un mueca de tristeza, ya que ella es la mamá biológica del chico y es la única que lo sabe.

Rita es la madre biológica de Mati, pero él aún no lo sabe.

Luego, la mujer oriunda de Paraguay se preocupa al ver el vínculo que están entablando Mati y Lautaro, por los cruces fuertes que tienen y porque sabe de la mala influencia que puede generar su marido en el adolescente. Para colmo, Renata, su madre adoptiva, llamó para despedirse del muchacho y le comunica que abandonará la casa familiar que comparten con el doctor Sebastián.

El joven lloró y dijo desconsolado: "Nadie sabe lo que yo siento, siempre me abandonan, Rita". Cuando llegó Lautaro, le invitó una cerveza y la mujer exclama indignada: "¿Que haces Lautaro, no le vas a dar alcohol al nene". "¿Y que querés que le de una mamadera para que no llore? Está con problemas, que tome un poquitito", responde él, mientras brindan con Mati y Rita mira horrorizada.

¡Mirá el tenso momento entre Rita y Mati con Lautaro!