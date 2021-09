La nueva ficción de Adrián Suar no está funcionando cómo era lo esperado. "La 1-5/18" tuvo un buen comienzo pero no pudo derrotar al canal de la competencia, aunque achicó notablemente la brecha. Frente a los sólidos números de " Doctor Milagro" y el inicio de " Bake Off 2021", la producción de El Trece comenzó a preocuparse.

La novela de Pol-ka arrancó con un piso de 11.2 puntos de rating y se mantuvo en segundo lugar ya que la novela turca se encontraba al frente de las mediciones. A pesar de eso, la serie tuvo picos de 11.4 y logró superar al reality de Telefe en los pocos minutos que compartieron de pantalla.

El programa de televisión producido en Turquía se convirtió en lo más visto del día, como sucede hace semanas. Tuvo una audiencia máxima que rondó los 16.7, dejando al programa conducido por Paula Chaves con 16.3 y a "ShowMatch: La Academia" con un techo de 9 puntos.

" Doctor Milagro" fue lo más visto del día.

La telenovela de El Trece comenzó con muy buenos números pero disminuyeron con el correr de los días. El inicio fue positivo al nivel de obligar a la señal de las pelotas a retrasar el horario de " Bake Off 2021" para evitar la competencia con "La 1-5/18".

Al parecer, la rápida estrategia funcionó ya que recuperó los puntos que se le habían ido en cuestión de días nada más.