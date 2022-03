Luego de que Lali González dijera que el final de " La 1-5/18" será "arriesgado", Romina Gaetani dio más a conocer sobre el fin de la serie de Polka.

En diálogo con "Por si las moscas" (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Gaetani agradeció primero a Adrián Suar. "Estoy contenta porque Adrián me dio libertad para divertirme y me permitió disfrutar mucho de la libertad en la improvisación sobre el personaje", empezó.

Con respecto al final de "La 1-5/18", la actriz expresó: "El final es arriesgado, pero arriesgado bien. Hay un público muy fiel a La Uno que creo que va a estar contento, pero si me preguntan a mí, habría hecho un final más rosa. Igual está bueno el final".

Los dichos de Gaetani van a tono con lo que dijo González en el mismo ciclo radial: "Son escenas inesperadas que van a dejar al público con la boca abierta, no solo por el giro de la historia de Rita sino por el de muchos personajes. Fue muy fuerte para el elenco grabar las últimas escenas".

Por los dichos de las actrices, se espera que sea un final no tan feliz y con giros argumentales que sorprenderán a los seguidores de esta exitosa serie. ¿Qué pasará con el amor entre Rita y Sebastián (Luciano Cáceres) y la relación prohibida entre El Padre Lorenzo (Esteban Lamothe) y Lola (Agustina Cherri)?