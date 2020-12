Durante varias galas, Jey Mammón se ausentó del Cantando 2020 y en su lugar estuvo Patricio Arellano. Sin embargo, el martes por la noche, el actor volvió de forma inesperada a la pista y comunicó su renuncia.

En medio de la sorpresa de los conductores del certamen y el jurado, Jey explicó el motivo que lo llevó a dejar la competencia: "Los extraño mucho. Estoy bien. Mi papá está estable, pero todo el que tenga un familiar en terapia intensiva sabe que no hay un día igual a otro. Cuando vi que esto iba a ser largo, le dije a la producción que yo venía a cantar, pero me dijeron que bancara, que dejara que cante Patricio. Y, a su vez, tengo un proyecto muy personal que empieza en enero, así que lo voy a hacer, pero antes, quiero agradecerles, porque yo me considero músico desde siempre, y mi papá tiene mucho que ver con eso. Mi abuelo le cerró el piano con llave y lo mandó a la facultad, pero él y el resto de mi familia me apoyaron".

.

Emocionado por la salud de su papá y su experiencia en el reality, el artista continuó: "Les quiero agradecer a todos. Estoy renunciando al programa, claramente, y quiero decirles a mi coach y a Carlita que son dos de las cosas más lindas que me pasaron este año, que fue tremendo".

Para despedirlo, la producción preparó un video con los mejores momentos del participante en el ciclo que hizo conmover a a todos e incluso a los televidentes.